Гаспачо – холодний томатний суп, який чудово смакуватиме влітку. Рецептом гаспачо з полуницею поділився український шеф-кухар, суддя проєкту МастерШеф Володимир Ярославський.

Інгредієнти:

огірки – 100 г;

томати – 250 г;

полуниця – 220 г;

перець болгарський – 70 г;

часник свіжий – 1 г;

сіль – 3 г;

оливкова олія – 20-25 г;

м’якуш білого хліба – 50 г.

Як приготувати томатний суп гаспачо – покроковий рецепт

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Очищуємо огірки, томати та болгарський перець від шкірки. Також не забуваємо зачистити полуницю.

До очищених овочів і полуниці додаємо часник, сіль, оливкову олію і м’якуш хліба. Добре збиваємо все блендером.

За бажання для пікантності можна додати до гаспачо копчену паприку та винний або яблучний оцет (приблизно 12 г на цю порцію).

Усі інгредієнти супу гаспачо мають бути холодними. Готову страву також поставте в холодне місце та подавайте холодною.

При подачі полийте гаспачо оливковою олією і додайте твердий і хрусткий гарнір – наприклад, свіжий огірок та полуниця, нарізані кубиками та збризнуті олією.

Полуничний гаспачо можна прикрасити базиліком, мікрогріном чи просто їсти зі свіжим хлібом.