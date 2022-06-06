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Як приготувати томатний суп гаспачо – незвичний рецепт із полуницею

6 Червня 2022, 14:17
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гаспачо - рецепт холодного супу з полуницею
Джерело: Pixabay

Гаспачо – холодний томатний суп, який чудово смакуватиме влітку. Рецептом гаспачо з полуницею поділився український шеф-кухар, суддя проєкту МастерШеф Володимир Ярославський.

Інгредієнти:

  • огірки – 100 г;
  • томати – 250 г;
  • полуниця – 220 г;
  • перець болгарський – 70 г;
  • часник свіжий – 1 г;
  • сіль – 3 г;
  • оливкова олія – 20-25 г;
  • м’якуш білого хліба – 50 г.

Як приготувати томатний суп гаспачо – покроковий рецепт 

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Очищуємо огірки, томати та болгарський перець від шкірки. Також не забуваємо зачистити полуницю.

До очищених овочів і полуниці додаємо часник, сіль, оливкову олію і м’якуш хліба. Добре збиваємо все блендером.

За бажання для пікантності можна додати до гаспачо копчену паприку та винний або яблучний оцет (приблизно 12 г на цю порцію).

Усі інгредієнти супу гаспачо мають бути холодними. Готову страву також поставте в холодне місце та подавайте холодною.

При подачі полийте гаспачо оливковою олією і додайте твердий і хрусткий гарнір – наприклад, свіжий огірок та полуниця, нарізані кубиками та збризнуті олією.

Полуничний гаспачо можна прикрасити базиліком, мікрогріном чи просто їсти зі свіжим хлібом.

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