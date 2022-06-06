Гаспачо – холодний томатний суп, який чудово смакуватиме влітку. Рецептом гаспачо з полуницею поділився український шеф-кухар, суддя проєкту МастерШеф Володимир Ярославський.
Інгредієнти:
- огірки – 100 г;
- томати – 250 г;
- полуниця – 220 г;
- перець болгарський – 70 г;
- часник свіжий – 1 г;
- сіль – 3 г;
- оливкова олія – 20-25 г;
- м’якуш білого хліба – 50 г.
Як приготувати томатний суп гаспачо – покроковий рецепт
Очищуємо огірки, томати та болгарський перець від шкірки. Також не забуваємо зачистити полуницю.
До очищених овочів і полуниці додаємо часник, сіль, оливкову олію і м’якуш хліба. Добре збиваємо все блендером.
За бажання для пікантності можна додати до гаспачо копчену паприку та винний або яблучний оцет (приблизно 12 г на цю порцію).
Усі інгредієнти супу гаспачо мають бути холодними. Готову страву також поставте в холодне місце та подавайте холодною.
При подачі полийте гаспачо оливковою олією і додайте твердий і хрусткий гарнір – наприклад, свіжий огірок та полуниця, нарізані кубиками та збризнуті олією.
Полуничний гаспачо можна прикрасити базиліком, мікрогріном чи просто їсти зі свіжим хлібом.