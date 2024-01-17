Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Плануйте садові роботи заздалегідь: посівний календар на січень 2024

17 Січня 2024, 17:21
Валентина Чорна редакторка розділу Стиль життя
розсада
Джерело: Unsplash

Перший місяць року – не найбільш плідний період для городників та садівників, однак роботи у них вистачає.

У січні продовжують поливати та удобрювати висадження в теплицях, доглядають за кімнатними квітами та озимими культурами, а також вирощують розсаду на підвіконні.

Місячний посівний календар на січень 2024 підкаже сприятливі дні для роботи з рослинами, а також попередить про неврожайні дні.

Посівний календар на січень 2024

У січні 2024 року є чимало сприятливих днів для сіяння та висаджання рослин. Такими універсальними датами є 2, 4, 14-20, 24-25 та 30 січня.

Також зважайте на дні, які краще присвятити іншим роботам у саду й на городі. Не варто займатися сіянням 21, 22 та 23 січня.

Що та коли сіяти в січні 2024

  • Редиска та редька – 1-3, 6-7, 11, 24-26, 29-30 січня;
  • Цибуля на зелень – 1-3, 6-7, 11, 16-17, 19, 29-30 січня;
  • Капуста, спаржа – 1-3, 6-7, 16-17, 24-25, 29-30 січня;
  • Зелень – 6-7, 24-26 січня;
  • Перець – 6-7, 19, 24-26 січня;
  • Томати – 6-7, 19, 24- 26 січня;
  • Огірки – 6-7, 19, 24-26 січня;
  • Баклажани – 6-7, 19, 24-26 січня;
  • Однорічні квіти – 4-5, 11, 31 січня;
  • Дворічні та багаторічні квіти – 4-5, 11, 31 січня;
  • Цибулинні та бульбові квіти – 4, 5, 11, 31 січня.
