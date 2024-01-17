Перший місяць року – не найбільш плідний період для городників та садівників, однак роботи у них вистачає.

У січні продовжують поливати та удобрювати висадження в теплицях, доглядають за кімнатними квітами та озимими культурами, а також вирощують розсаду на підвіконні.

Місячний посівний календар на січень 2024 підкаже сприятливі дні для роботи з рослинами, а також попередить про неврожайні дні.

Посівний календар на січень 2024

У січні 2024 року є чимало сприятливих днів для сіяння та висаджання рослин. Такими універсальними датами є 2, 4, 14-20, 24-25 та 30 січня.

Також зважайте на дні, які краще присвятити іншим роботам у саду й на городі. Не варто займатися сіянням 21, 22 та 23 січня.

Що та коли сіяти в січні 2024