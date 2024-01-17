Перший місяць року – не найбільш плідний період для городників та садівників, однак роботи у них вистачає.
У січні продовжують поливати та удобрювати висадження в теплицях, доглядають за кімнатними квітами та озимими культурами, а також вирощують розсаду на підвіконні.
Місячний посівний календар на січень 2024 підкаже сприятливі дні для роботи з рослинами, а також попередить про неврожайні дні.
Посівний календар на січень 2024
У січні 2024 року є чимало сприятливих днів для сіяння та висаджання рослин. Такими універсальними датами є 2, 4, 14-20, 24-25 та 30 січня.
Також зважайте на дні, які краще присвятити іншим роботам у саду й на городі. Не варто займатися сіянням 21, 22 та 23 січня.
Що та коли сіяти в січні 2024
- Редиска та редька – 1-3, 6-7, 11, 24-26, 29-30 січня;
- Цибуля на зелень – 1-3, 6-7, 11, 16-17, 19, 29-30 січня;
- Капуста, спаржа – 1-3, 6-7, 16-17, 24-25, 29-30 січня;
- Зелень – 6-7, 24-26 січня;
- Перець – 6-7, 19, 24-26 січня;
- Томати – 6-7, 19, 24- 26 січня;
- Огірки – 6-7, 19, 24-26 січня;
- Баклажани – 6-7, 19, 24-26 січня;
- Однорічні квіти – 4-5, 11, 31 січня;
- Дворічні та багаторічні квіти – 4-5, 11, 31 січня;
- Цибулинні та бульбові квіти – 4, 5, 11, 31 січня.
