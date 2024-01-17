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Планируйте садовые работы заранее: посевной календарь на январь 2024 года

17 января 2024, 17:21
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
розсада
Источник: Unsplash

Первый месяц года — не самый плодотворный период для огородников и садоводов, однако работы у них хватает.

В январе продолжают поливать и удобрять посадки в теплицах, ухаживают за комнатными цветами и озимыми культурами, а также выращивают рассаду на подоконнике.

Лунный посевной календарь на январь 2024 подскажет благоприятные дни для работы с растениями, а также предупредит о неурожайных днях.

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Посевной календарь на январь 2024 года

В январе 2024 года есть немало благоприятных дней для посевов и посадок растений. Такими универсальными датами являются 2, 4, 14-20, 24-25 и 30 января.

Также учитывайте дни, которые лучше посвятить другим работам в саду и на огороде. Не стоит заниматься посевом 21, 22 и 23 января.

Что и когда сеять в январе 2024 года

  • Редиска и редька — 1-3, 6-7, 11, 24-26, 29-30 января;
  • Лук на зелень — 1-3, 6-7, 11, 16-17, 19, 29-30 января;
  • Капуста, спаржа — 1-3, 6-7, 16-17, 24-25, 29-30 января;
  • Зелень — 6-7, 24-26 января;
  • Перец — 6-7, 19, 24-26 января;
  • Томаты — 6-7, 19, 24-26 января;
  • Огурцы — 6-7, 19, 24-26 января;
  • Баклажаны — 6-7, 19, 24-26 января;
  • Однолетние цветы — 4-5, 11, 31 января;
  • Двухлетние и многолетние цветы — 4-5, 11, 31 января;
  • Луковичные и клубневые цветы — 4, 5, 11, 31 января.
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