Первый месяц года — не самый плодотворный период для огородников и садоводов, однако работы у них хватает.

В январе продолжают поливать и удобрять посадки в теплицах, ухаживают за комнатными цветами и озимыми культурами, а также выращивают рассаду на подоконнике.

Лунный посевной календарь на январь 2024 подскажет благоприятные дни для работы с растениями, а также предупредит о неурожайных днях.

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Посевной календарь на январь 2024 года

В январе 2024 года есть немало благоприятных дней для посевов и посадок растений. Такими универсальными датами являются 2, 4, 14-20, 24-25 и 30 января.

Также учитывайте дни, которые лучше посвятить другим работам в саду и на огороде. Не стоит заниматься посевом 21, 22 и 23 января.

Что и когда сеять в январе 2024 года