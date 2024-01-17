Первый месяц года — не самый плодотворный период для огородников и садоводов, однако работы у них хватает.
В январе продолжают поливать и удобрять посадки в теплицах, ухаживают за комнатными цветами и озимыми культурами, а также выращивают рассаду на подоконнике.
Лунный посевной календарь на январь 2024 подскажет благоприятные дни для работы с растениями, а также предупредит о неурожайных днях.
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Посевной календарь на январь 2024 года
В январе 2024 года есть немало благоприятных дней для посевов и посадок растений. Такими универсальными датами являются 2, 4, 14-20, 24-25 и 30 января.
Также учитывайте дни, которые лучше посвятить другим работам в саду и на огороде. Не стоит заниматься посевом 21, 22 и 23 января.
Что и когда сеять в январе 2024 года
- Редиска и редька — 1-3, 6-7, 11, 24-26, 29-30 января;
- Лук на зелень — 1-3, 6-7, 11, 16-17, 19, 29-30 января;
- Капуста, спаржа — 1-3, 6-7, 16-17, 24-25, 29-30 января;
- Зелень — 6-7, 24-26 января;
- Перец — 6-7, 19, 24-26 января;
- Томаты — 6-7, 19, 24-26 января;
- Огурцы — 6-7, 19, 24-26 января;
- Баклажаны — 6-7, 19, 24-26 января;
- Однолетние цветы — 4-5, 11, 31 января;
- Двухлетние и многолетние цветы — 4-5, 11, 31 января;
- Луковичные и клубневые цветы — 4, 5, 11, 31 января.
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