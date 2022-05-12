Пятница 13 – дата, которую многие считают мистической и несчастливой.

Приметы о неудачах в пятницу 13 существуют уже многие столетия по всему миру. К счастью, это только миф.

К примеру, в Пекине больше боятся цифры 4. Все из-за диалекта китайского языка — произношение цифры 4 созвучно со словом смерть.

Китайцы всячески избегают чисел с этой цифрой в конце. Вы не найдете ни автомобильных номеров с четверкой, ни четвертого этажа в домах, ни квартир с номером 14 или 24. В особых случаях такие помещения продают по заниженной цене.

Израиль и число 13

В стране Ближнего Востока уважают мистическую 13. Это можно заметить, изучая культуру Израиля — страна была разделена на 13 частей, тайное еврейское учение содержит 13 небесных источников, 13 врат милости и 13 потоков бальзама.

Число 13 в Англии

На родине Шекспира чертовая дюжина превратилась в пекарную дюжину. Изменения произошли после ввода суровых штрафов за неполновесность фунтовых буханок хлеба. Пекарям приходилось выпекать 13-ый хлеб, чтобы избежать денежных наказаний.

Факты, разрушающие стереотипы о пятнице 13: