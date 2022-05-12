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5 фактов, которые разрушат стереотипы о пятнице 13

13 мая 2022, 01:15
Віталій Плахотний
5 фактов, которые разрушат стереотипы о пятнице 13
Источник: Pixabay

Пятница 13 – дата, которую многие считают мистической и несчастливой.

Приметы о неудачах в пятницу 13 существуют уже многие столетия по всему миру. К счастью, это только миф.

К примеру, в Пекине больше боятся цифры 4. Все из-за диалекта китайского языка — произношение цифры 4 созвучно со словом смерть.

Китайцы всячески избегают чисел с этой цифрой в конце. Вы не найдете ни автомобильных номеров с четверкой, ни четвертого этажа в домах, ни квартир с номером 14 или 24. В особых случаях такие помещения продают по заниженной цене.

Израиль и число 13 

В стране Ближнего Востока уважают мистическую 13. Это можно заметить, изучая культуру Израиля — страна была разделена на 13 частей, тайное еврейское учение содержит 13 небесных источников, 13 врат милости и 13 потоков бальзама.

Число 13 в Англии

На родине Шекспира чертовая дюжина превратилась в пекарную дюжину. Изменения произошли после ввода суровых штрафов за неполновесность фунтовых буханок хлеба. Пекарям приходилось выпекать 13-ый хлеб, чтобы избежать денежных наказаний.

Факты, разрушающие стереотипы о пятнице 13:

  • С древнейших времен 13 считалось числом Духа Святого. Например, у Христа было 12 учеников, а сам Иисус был тринадцатым.
  • В китайском языке другой перевод чертовой дюжины звучит как должен преуспеть.
  • Те, кто имеют в своей дате рождения число 13, обладают развитой интуицией и способностями к манипуляции.
  • Пятница 13 — это успешная франшиза, под которой вышло 12 полнометражных ужастиков, ставших культовыми.
  • У древних майя значение числа 13 заключалось в  сочетании счастливых месяцев и знаков Зодиака.
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П’ятниця 13
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