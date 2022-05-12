Пятница 13 – дата, которую многие считают мистической и несчастливой.
Приметы о неудачах в пятницу 13 существуют уже многие столетия по всему миру. К счастью, это только миф.
К примеру, в Пекине больше боятся цифры 4. Все из-за диалекта китайского языка — произношение цифры 4 созвучно со словом смерть.
Китайцы всячески избегают чисел с этой цифрой в конце. Вы не найдете ни автомобильных номеров с четверкой, ни четвертого этажа в домах, ни квартир с номером 14 или 24. В особых случаях такие помещения продают по заниженной цене.
Израиль и число 13
В стране Ближнего Востока уважают мистическую 13. Это можно заметить, изучая культуру Израиля — страна была разделена на 13 частей, тайное еврейское учение содержит 13 небесных источников, 13 врат милости и 13 потоков бальзама.
Число 13 в Англии
На родине Шекспира чертовая дюжина превратилась в пекарную дюжину. Изменения произошли после ввода суровых штрафов за неполновесность фунтовых буханок хлеба. Пекарям приходилось выпекать 13-ый хлеб, чтобы избежать денежных наказаний.
Факты, разрушающие стереотипы о пятнице 13:
- С древнейших времен 13 считалось числом Духа Святого. Например, у Христа было 12 учеников, а сам Иисус был тринадцатым.
- В китайском языке другой перевод чертовой дюжины звучит как должен преуспеть.
- Те, кто имеют в своей дате рождения число 13, обладают развитой интуицией и способностями к манипуляции.
- Пятница 13 — это успешная франшиза, под которой вышло 12 полнометражных ужастиков, ставших культовыми.
- У древних майя значение числа 13 заключалось в сочетании счастливых месяцев и знаков Зодиака.