Перед тим, як саджати щось на власному подвір’ї звертайте увагу не лише на естетику рослини, а й на той вплив, який вона може мати. Адже деякі дерева, квіти та кущі, за народними прикметами, не приносять щастя господарю та його домашнім, а інші навіть є отруйними. Що не можна садити на подвір’ї – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Дерева

Серед списку дерев, які не можна саджати біля своєї хати – дуб, горіх, береза, верба і осика, а також тополя, сосна й туя.

Дуб

Подейкують, що це дерево пророкує смерть глави родини. Енергетика дуба сприймає лише сильних фізично та здорових людей. Кажуть, що це дерево з давніх-давен є заступником воїнів, проте садити його на власному подвір’ї – не найкраща ідея.

Горіх

Це дерево можна садити не біля домівки, а на ділянці. Тут справа не у прикметах та аурі, така порада має цілком практичне значення. Просто сильне коріння волоського горіха здатне пошкодити фундамент.

Береза

Це гарне деревце має сприятливу енергетику та вважається захисником. Проте рости береза повинна за огорожею вашої хати, біля хвіртки. Так вона боронитиме родину від зла.

Верба і осика

Є прикмета, яка віщує смерть в той же рік тому, хто посадить вербу чи осику. Тим паче не слід садити ці дерева з нагоди народження дитинки. Не варто випробовувати долю, краще оберіть для свого подвір’я інші рослини.

Тополя

Це дуже високе дерево, яке здатне перетворити ваш дім на печеру. Крім того, тополиний пух викликає алергію у багатьох людей та заполонює все довкола. Тож тополю краще садити подалі від будинку, адже у неї є гарна властивість – вона здатна висмоктувати негативну енергію.

Сосна

Подейкують, що сосна спроможна відібрати у вас врожай і призвести до загибелі всіх рослин, які будуть рости біля неї. В іншому енергетика цього дерева досить позитивна.

Туя

Прикмети кажуть, що дівчата, які живуть у хаті, не вийдуть заміж, якщо на подвір’ї росте туя. У багатьох народах це дерево скорботи та печалі, тую часто садять на кладовищах. З іншого боку, кажуть, що аромат туї відганяє злих духів.

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Квіти

Конвалія, Наперстянка та Гортензія крупнолистна – це ті квіти, що не можна садити на подвір’ї.

Конвалія

Ця рослина є отруйною та накопичує у собі токсини. Конвалія досить яскрава, тож нею можуть зацікавитися діти. Її ягідки чимось схожі на горобину. Тож небезпечно саджати таку рослину біля хати.

Наперстянка

Ця рослина водночас гарна та отруйна. У невеликих дозах її застосовують у якості ліків, але під час випадкового контакту з її насінням людина почувається досить погано. Альтернативою цій квітці можуть бути дуже схожі на неї рослини – мальва, ліатріс, люпин, дельфініум.

Гортензія крупнолистна

Це часта гостя клумб. Гортензія привертає увагу великими, яскравими квітками. Але висока концентрація отруйних речовин у листі, ягодах і навіть стеблах робить її токсичною. Проте можна зупинити свій вибір на її безпечніших видах – чайній і пильчатій гортензії.

Кущі

Що з кущів не можна садити на подвір’ї? Не найкращий варіант – бузина, рицина звичайна та тис ягідний.

Тис ягідний

Вічнозелений та багаторічний – він є привабливим для багатьох господарів. Його часто обирають як прикрасу саду та подвір’я. Але мало хто знає, що його кора та листки містять токсин, що є отруйним для людей і тварин. Краще оберіть для свого подвір’я тис гострий або ялівець віргінський.

Бузина

Цю рослину часто садять як окрасу, цвітіння білих квітів не лише гарне, а й приємно пахне. Крім того, бузина є лікарською рослиною, але при правильному дозуванні. В інших випадках вона є досить отруйною, тож не підходить для подвір’я. Кращими варіантами будуть жимолость, брусниця, ірга.

Рицина звичайна

Ця рослина є отруйною для людини та багатьох тварин. При потраплянні у шлунок людини насіння здатне викликати блювання ентерит, коліки, кровотечі зі шлунково-кишкового тракту, а також порушення водно-електролітного балансу і врешті-решт смерть через 5-7 днів.