Квіти, які висаджують на могилах, це символ турботи про померлого та вічної пам’яті про нього.

Тому родині померлого необхідно подбати про озеленення могили й обрати правильні квіти. Рослини, які висаджують на цвинтарі, мають бути невибагливими, морозостійкими та багаторічними.

Які квіти доречно посадити на цвинтарі та на що слід звернути увагу під час озеленення могили, дізнавалися Факти ICTV.

Які квіти не варто саджати на могилі

Насправді немає конкретних заборон щодо квітів для садіння на могилі. Головне, дотримуватися кількох правил:

Квіти на кладовищі повинні бути довговічними та стійкими до погодних умов. Можна обрати різні види хризантем, квіти календули, жоржини, барвінок, в’язівку, півонії тощо. Слід уникати рослин із дуже яскравими або незвичайними кольорами. Це може створювати дискомфорт і порушувати спокій на місці поховання. Також не рекомендується використовувати рослини з гострими колючками, наприклад, кактуси або рожеву шипшину.

На що варто звернути увагу під час вибору рослин

Ландшафтний архітектор Андрій Каранд зазначає, пластикові квіти на могилах – це не екологічно та не естетично.

Тому під час вибору квітів для озеленення могили потрібно узяти ті рослини, які не потребуватимуть особливого догляду та матимуть гідний вигляд.

За словами архітектора, є кілька чинників, які впливають на вибір квітів для саджання на могилі:

Інсоляція, тобто наявність сонця або його відсутність. Ґрунт, де зростатимуть квіти. Невибагливість. Вандалізм (потрібно врахувати те, що висаджені рослини можуть вкрасти). Тому краще висаджувати ті квіти, які ростуть на сусідніх могилах, аби ваше особливе озеленення не вкрали.

– Якщо ви щотижня чи щомісяця не відвідуєте могилку, краще обирати квіти, які не потрібно постійно поливати, удобрювати чи підрізати, – радить Андрій Каранд.

Також ландшафтний архітектор радить обирати стримані квіти й не гратися з кольорами. Так могила матиме охайний і вишуканий вигляд.

Які квіти садити на могилі – поради

Андрій Каранд зазначає, що для прикраси могили добре підходять квіти, які плетуться поверхнею ґрунту. Через певний час вони розростуться й утворять гарний зелений килим.

Наприклад, можна посадити барвінок. Він вважається найбільш підхожою килимовою рослиною для посадки на кладовищі.

Навесні барвінок розпускається маленькими фіолетовими квіточками. А в липні могила буде вкрита соковитою яскраво-зеленою травою.

Крім того, барвінок здатний зупинити ріст бур’янів. Тому могила буде доглянутою та охайною.

Також до килимкових квітів належить вербозілля монетчате та седум.

– Ще можна висадити багаторічні квіти або злаки – лілійник стелла де оро чи пінісетум, – радить експерт.

Лілійник стелла де оро дарує помірну вишуканість своїм жовтим кольором та квітує до самих морозів. А пінісетум навесні випустить волоті та матиме гарний вигляд.

Також чудово для цвинтаря підійдуть рослини, які ростуть пучками, наприклад нарцис та ірис.

Ірис взагалі вважаються траурними квітами, тому вони доречними будуть на кладовищі!

Ці рослини варто висаджувати на могилу близько один до одного. Також важливо, аби квіти покрили усю поверхню могили. Зацвітають квіти на початку весни, а в перші червневі дні їхнє цвітіння закінчується.

Ще можна висадити незабудку – це низькорослі багаторічники. Вони добре приживається у відносно бідних ґрунтах, можуть рости як у тіні, так і на сонці.

Незабудка добре підходить для озеленення надгробків, адже має дрібні, та дуже численні квіточки. Період цвітіння незабудки – перша половина літа.

Також варто врахувати, що кладовище може бути сонячним або ж перебувати в тіні, тому обовʼязково зверніть на це увагу під час вибору квітів.

Наприклад, на цвинтарі, де багато сонця, варто посадити:

флокс;

очиток;

молодило;

обрієту;

іберіс.

А в тіні добре зростатимуть:

сон-трава;

моховинка;

примула.

До речі, якщо ви часто приїжджаєте на кладовище, можете посадити не багаторічні, а дворічні квіти. Наприклад, братки, турецьку гвоздику тощо.