Перед тем, как сажать что-то на собственном дворе, обратите внимание не только на эстетику, но и на влияние, которое может иметь растение. Ведь некоторые деревья, цветы и кустарники, по народным приметам, не приносят счастья хозяину и его домашним, а другие являются ядовитыми. Что нельзя сажать во дворе – читайте в материале Фактов ICTV.

Деревья

Среди списка деревьев, которые нельзя сажать возле своего дома — дуб, орех, береза, ива и осина, а также тополь, сосна и туя.

Дуб

Поговаривают, что это дерево пророчит смерть главы семьи. Энергетика дуба воспринимает только сильных физически и здоровых людей. Говорят, что это дерево издавна является защитником воинов, однако сажать его на собственном дворе — не лучшая идея.

Орех

Это дерево можно сажать не у дома, а на участке. Здесь дело не в приметах и ауре, такой совет имеет практическое значение. Просто сильные корни грецкого ореха способны повредить фундамент.

Береза

Это хорошее деревце обладает благоприятной энергетикой и считается защитником. Однако расти береза должна за оградой вашего дома, возле калитки. Так она будет защищать семью от зла.

Ива и осина

Есть примета, предвещающая смерть в тот же год тому, кто посадит иву или осину. Тем более не следует сажать эти деревья по случаю рождения ребенка. Не стоит испытывать судьбу, лучше выберите для своего двора другие растения.

Тополь

Это очень высокое дерево, способное превратить ваш дом в пещеру. Кроме того, тополиный пух вызывает аллергию у многих людей и заполоняет все вокруг. Поэтому тополь лучше сажать подальше от дома, ведь у него есть хорошее свойство — он способен высасывать отрицательную энергию.

Сосна

Говорят, что сосна способна отобрать у вас урожай и привести к гибели всех растений, которые будут расти возле нее. В остальном энергетика этого дерева достаточно положительна.

Туя

Согласно приметам, живущие в доме девушки не выйдут замуж, если во дворе растет туя. Во многих народах это дерево скорби и печали, тую часто сажают на кладбищах. С другой стороны, говорят, что аромат туи отгоняет злых духов.

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Цветы

Ландыш, Наперстянка и Гортензия крупнолистная – это те цветы, которые нельзя сажать во дворе.

Наперстянка

Это растение одновременно красивое и ядовитое. В небольших дозах ее применяют в качестве лекарства, но при случайном контакте с ее семенами человек чувствует себя довольно плохо. Альтернативой этому цветку, очень похожей на него являются мальва, лиатрис, люпин, дельфиниум.

Ландыш

Это растение ядовито и накапливает в себе токсины. Ландыш достаточно яркий, когда на нем появляются ягодки, поэтому им могут заинтересоваться дети. Ягоды чем-то похожи на рябину. Так что опасно сажать такое растение возле дома.

Гортензия крупнолистная

Это частый гость клумб. Гортензия привлекает внимание большими, яркими цветками. Но высокая концентрация ядовитых веществ в листьях, ягодах и даже стеблях делает это растение токсичным. Но можно остановить свой выбор на ее более безопасных видах – чайной и пильчатой гортензии.

Кусты

Что из кустов нельзя сажать во двор? Не лучший вариант — Бузина, Рицина обычная и Тис ягодный.

Тис ягодный

Вечнозеленый и многолетний — он привлекателен для многих хозяев. Его часто выбирают как украшение сада и двора. Но мало кто знает, что его кора и листья содержат токсин, ядовитый для людей и животных. Лучше выберите для своего двора тис острый или можжевельник виргинский.

Бузина

Это растение часто сажают как украшение, цветение белых цветов не только красиво, но и приятно пахнет. Кроме того, бузина является лекарственным растением, но при правильной дозировке. В других случаях она достаточно ядовита, поэтому не подходит для двора. Лучшими вариантами будут жимолость, брусника, ирга.

Рицина обыкновенная

Это растение ядовито для человека и многих животных. При попадании в желудок человека семена способны вызвать рвоту энтерит, колики, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, а также нарушение водно-электролитного баланса и в конце концов смерть через 5-7 дней.