Летом так хочется наполнить свой дом цветами, особенно когда они растут почти на каждом шагу. Рука так и тянется за ромашками, васильками, иван-чаем или милыми колокольчиками. Однако не все они безопасны и некоторые из них могут навредить вам, вашим детям или домашним любимцам. Какие полевые цветы нельзя приносить домой — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Какие полевые цветы нельзя приносить домой

Наш эксперт по растениям Лилиана Лавринец отмечает, что основная проблема, из-за которой нельзя приносить полевые цветы домой, — аллергия. У кого-то может быть индивидуальная непереносимость, а некоторые растения по своей природе являются аллергенами. Все дело в пыльце, которую выделяют различные полевые цветы.

Поэтому если вы не прошли аллергодиагностику и не знаете наверняка, на какое растение у вас летом начинается насморк, головная боль, кашель, появляется сыпь на теле, то лучше отказаться от полевых цветов в доме.

Еще есть такие растения, к которым даже прикасаться нельзя, говорит Лавринец. О них и поговорим далее.

Борщевик

Одно из таких растений — борщевик. Он имеет форму зонтика из белых цветочков и может заинтересовать своей круглой головкой. Но в растении кроется опасность — при первом же прикосновении он обжигает кожу. Из-за этого в организм может попасть инфекция.

— При больших ожогах борщевиком можно умереть, — добавляет эксперт.

Были случаи дерматозов III степени, а из-за многочисленных ожогов кожи — даже летальные случаи у детей младшего возраста. Особенно опасен сок борщевика при попадании в глаза, он может вызвать слепоту.

Аконит (Борец)

Это привлекательное на вид темно-синее или фиолетовое растение имеет округлые листья и растет кустами. Но несмотря на красоту, этот полевой цветок нельзя приносить домой, поскольку он содержит ядовитый алкалоид — аконитин.

При контакте с кожей это вещество вызывает зуд, а если аконит попадет в рот — ожогов и боли не избежать. После этого быстро ухудшается состояние — сначала учащается, а затем замедляется дыхание, может быть головокружение, паралич мышц, снижение температуры и лихорадка, непроизвольное мочеиспускание. Для летального исхода достаточно всего двух миллиграммов аконитина.

Этот полевой цветок часто можно увидеть на берегах рек, горных лугах и даже возле дорог. Кроме того, нередко это растение выращивается как декоративное на наших цветниках.

Вьюнок полевой

Это растение можно часто встретить и на полях, и на газонах городов Украины. Вьюнок полевой имеет симпатичную головку, похожую на перевернутый школьный колокольчик. Цветы у него белые, розовые, или белые с розовыми полосками.

Растение начинает цвести в июне и вплоть до осени выбрасывает новые цветочки. Несмотря на нежность и внешнюю уязвимость, этот полевой цветок нельзя приносить домой.

В растении содержится смолистое вещество конвальвулин. Это сильный яд, который может вызвать жжение во рту и носоглотке, боль в животе, диарею и обезвоживание организма.

Адонис

Все части растения являются ядовитыми, поэтому этот полевой цветок нельзя приносить домой.

Ландыш

Даже вдыхание восхитительного аромата этих цветов может вызвать отравление, а если большое количество растения попадет в желудок, то последствий не избежать. Может начаться тошнота, боль во рту и желудке, судороги, расстройство пищеварения, неравномерное сердцебиение.

Если такая ситуация возникла и ваш ребенок полакомился ландышем, то лучше всего промыть ему желудок и дать активированный уголь.

Наперстянка

Если в вашем доме есть дети или животные, которые могут съесть наперстянку, то нельзя приносить домой этот полевой цветок. Ведь попадание его в желудок способно вызвать сердечный приступ, тошноту, диарею, снижение частоты пульса, головокружение, иногда судороги.

Дело в том, что все части растения содержат сложные гликозиды — соединения, которые оказывают сильное действие на сердце.

Дурман обыкновенный

Если хочется вплести в свой букет этот цветок, то можно получить расширенные зрачки, внутриглазное давление, учащенное сердцебиение, рвоту, головную боль. Особенно ядовиты семена дурмана.