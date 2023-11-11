Троянди – справжня окраса будь-якого подвір’я. Проте за ними потрібно вміти доглядати. Як підготувати троянди до зими, коли та чим їх укривати, як обрізати та чим підживлювати, щоб квітка витримала зимові морози – Фактам ICTV розповів наш постійний експерт із захисту рослин Олексій Колесник.

Навіщо обрізати троянди на зиму

Обрізування троянд проводиться для формування красивого куща та стимуляції його росту. Крім того, якщо не провести таку процедуру, то хворі частини троянд будуть гнити, як наслідок цей процес поглине всю рослину. Також зайві гілочки можуть заважати якісному вкриванню рослини.

– Тому обрізування троянд, особливо сортів, які потрібно вкривати — вкрай необхідна операція, – говорить експерт.

Як обрізати троянди на зиму

Перед тим як обрізати троянди, варто оглянути кущ, він повинен бути повністю оголеним. Якщо це не так, необхідно прибрати з нього все суцвіття та листя.

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Як і з усіма рослинами, для обрізування троянд необхідно використовувати гострий та стерильний інструмент. Обрізати гілочки потрібно над брунькою, розташованою з зовнішнього боку гілки.

– Зрізати гілочки потрібно на зовнішню бруньку, відступаючи від неї пів сантиметра, зріз робити косим для запобігання застою вологи на ньому, – радить експерт з рослин.

Він зауважує, що передусім обрізати варто сухі та хворі гілки, а потім вже переходити до тих, які ростуть всередину куща. Остання маніпуляція дасть змогу запобігти загущенню троянд.

– Висота обрізування всіх інших гілок може відрізнятись залежно від сорту, але здебільшого це 30-40 см від землі, – додає Колесник.

Як підживити та чим обробити троянду на зиму

Найбільш необхідні елементи для троянди восени – це фосфор та калій. Мінеральні добрива з такими елементами варто застосовувати згідно з інструкцією. Щоб підготувати суміш для підживлення троянд, потрібно розчинити в одному літрі води 1 грам добрива. У нормі на дорослу рослину використовують 5 л поживної рідини.

Крім того, як добрива, багаті на калій, можна використовувати попіл.

– Для захисту від комплексу хвороб я би порекомендував обробляти розчином мідного купоросу або, якщо температура повітря ще не опустилася нижче 10 °C, – препаратами системної дії, – говорить експерт з рослин.

Коли вкривати троянду на зиму

Починати вкривання троянд варто вже після перших заморозків, коли вночі стабільно встановиться мінусова температура. Зазвичай це початок – середина листопада.

Як укривати троянду на зиму: матеріали та інструкція

Існує дуже багато способів вкривання троянд. Наш експерт віддає перевагу білому спанбонду із застосуванням каркасів або просто обмотуванням рослини цим агроволокном, кореневу систему вкриває соломою.

Такі матеріали застосовують для захисту від морозів великих ділянок із квітами. Матеріал натягують на металевий чи дерев’яний каркас, зробивши отвори для доступу повітря.

– З мого досвіду, таке вкривання дозволяє трояндам перезимувати у найпівнічніших районах України, – додає Колесник.

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