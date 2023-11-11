Розы — настоящее украшение любого двора. Однако за ними нужно уметь ухаживать. Как подготовить розы к зиме, когда и чем их укрывать, как обрезать и чем подкармливать, чтобы цветок выдержал зимние морозы — Фактам ICTV рассказал наш постоянный эксперт по защите растений Алексей Колесник.

Зачем обрезать розы на зиму

Обрезка роз проводится для формирования красивого куста и стимуляции его роста. Кроме того, если не провести такую процедуру, то больные части роз будут гнить, как следствие, этот процесс поглотит все растение. Также лишние веточки могут мешать качественному укрытию растения.

— Поэтому обрезка роз, особенно укрывных сортов, крайне необходимая операция, — говорит эксперт.

Сейчас смотрят

Как обрезать розы на зиму

Перед тем как обрезать розы, стоит осмотреть куст, он должен быть полностью оголенным. Если это не так, необходимо снять с него все соцветия и листья.

Как и со всеми растениями, для обрезки роз необходимо использовать острый и стерильный инструмент. Обрезать веточки нужно над почкой, расположенной с внешней стороны ветки.

— Срезать веточки нужно на внешнюю почку, отступая от нее полсантиметра, срез делать косым для предотвращения застоя влаги на нем, — советует эксперт по растениям.

Он отмечает, что в первую очередь обрезать стоит сухие и больные ветви, а потом уже переходить к тем, которые растут внутрь куста. Последняя манипуляция позволит предотвратить загущение роз.

— Высота обрезки всех остальных ветвей может отличаться в зависимости от сорта, но в основном это 30-40 см от земли, — добавляет Колесник.

Как подкормить и чем обработать розу на зиму

Наиболее необходимые элементы для розы осенью — это фосфор и калий. Минеральные удобрения с ними следует применять согласно инструкции. Как правило, для того чтобы подготовить смесь для подкормки роз, нужно растворить в одном литре воды 1 грамм удобрения. В норме на взрослое растение используют 5 л питательной жидкости.

Кроме того, в качестве удобрения с калием можно использовать золу.

— Для защиты от комплекса болезней я бы порекомендовал обработку раствором медного купороса или, если температура воздуха еще не опустилась ниже 10 °C, — препаратами системного действия, — говорит эксперт по растениям.

Когда укрывать розу на зиму

Начинать укрывание роз стоит уже после первых заморозков, когда ночью стабильно установится минусовая температура. Как правило, это начало — середина ноября.

Как укрывать розу на зиму: материалы и инструкция

Существует очень много способов укрытия роз. Наш эксперт отдает предпочтение белому спанбонду с применением каркасов или просто обматывания растения этим агроволокном, корневую систему укрывает соломой.

Такие материалы применяют для защиты от морозов больших участков с цветами. Материал натягивают на металлический или деревянный каркас, сделав отверстия для доступа воздуха.

— По моему опыту, такое укрытие позволяет розам перезимовать в самых северных районах Украины, — добавляет Колесник.

К слову, ранее эксперт объяснял, когда и как сажать лук на зиму.