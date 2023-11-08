Лялька-мотанка – це не просто красива прикраса для дому. В Україні вона символізує жіночу мудрість і є сімейним оберегом. Її можна побачити у багатьох оселях, і часто мотанку не просто купують, а й створюють власноруч. Саме час з’ясувати, як зробити ляльку-мотанку з тканини.

Як зробити ляльку-мотанку з тканини

Насамперед потрібно розібратися, чи є все необхідне для створення оберега. Нам знадобиться тканина двох кольорів, ножиці, голка і нитки.

Ляльку-мотанку своїми руками покроково можна створити за допомогою простої інструкції нижче:

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Виріжте два прямокутники з тканини – один має бути більшим. Накладіть один на другий так, щоб краї збігалися, прошийте їх по периметру, залишивши невеликий отвір – він потрібен для наповнення. Наповніть ляльку ватою – краще утрамбувати, щоб виріб довго зберігав вигляд. Зашийте отвір для наповнення. Прикрасьте ляльку одягом та іншими елементами оздоблення – приміром, намистом із калини.

Корисні поради: використовуйте тканину з льону або бавовни, а для одягу – шовк, сатин або ситець.