Кукла-мотанка — это не просто красивое украшение для дома. В Украине она символизирует женскую мудрость и является семейным оберегом. Ее можно увидеть во многих домах, и часто ее не просто покупают, но и создают собственноручно. Самое время выяснить, как сделать куклу-мотанку из ткани.

Как сделать куклу-мотанку из ткани

В первую очередь, нужно разобраться, есть ли все необходимое для создания оберега. Нам понадобится ткань двух цветов, ножницы, игла и нитки.

Куклу-мотанку своими руками пошагово можно создать с помощью простой инструкции ниже:

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Вырежьте два прямоугольника из ткани — один должен быть больше. Наложите один на второй так, чтобы края совпадали, и прошейте их по периметру, оставив небольшое отверстие — оно нужно для наполнения. Наполните куклу ватой — лучше утрамбовать, чтобы изделие долго сохраняло первозданный вид. Зашейте отверстие для наполнения. Украсьте куклу одеждой и другими элементами украшения — к примеру, ожерельем из калины.

Полезные советы: используйте ткань из льна или хлопка, а для одежды – шелк, сатин или ситец.