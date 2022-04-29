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Ніжно, соковито і зі скоринкою: топ-3 способи замаринувати шашлик

29 Квітня 2022, 18:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
шашлык
Джерело: Pexels

Вилазки на природу складно уявити без ароматного шашлику, а власноруч приготовлений маринад зробить його ще смачнішим.

Звичайно, будні українців зараз зовсім не такі, як раніше, оскільки ми живемо в умовах війни, однак якщо є можливість відволіктися та приготувати м’ясо – треба користуватися. Наприклад, у дворі власного приватного будинку чи на електрошашличниці.

Найчастіше, маринади, які використовують для свинячого м’яса, підходять для курки та яловичини, для баранини необхідні спеціальні рецепти. Топ-3 способи замаринувати шашлик – дивіться в матеріалі.

Простий маринад в оцті

Інгредієнти:

  • цибуля – 1 кг;
  • цукор – 70 г;
  • олія – ​​150 мл;
  • оцет – 150 мл;
  • мінеральна вода з газом 1-,5 л;
  • лавровий лист – 3 штуки;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте м’ясо. Додайте в нього цукор, перець, сіль, лавровий лист та оцет. Перемішайте.
  2. Залийте мінеральну воду і одразу рослинне масло. Перемішайте.
  3. Залишіть у холодильнику не менше ніж на дві години.
  4. Жарте до готовності.

М’ятний маринад

Інгредієнти:

  • приправа для шашлику – ½ ст. л.;
  • сіль за смаком;
  • м’ята – три пучки;
  • цибуля – 500 г.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте м’ясо, посипте спеціями і добре перемішайте.
  2. Застеліть дно ємності, в якій маринуватиметься шашлик, частиною м’яти.
  3. Зверху викладіть частину м’яса і покрийте знову м’ятою. Повторіть шари, доки не закінчаться інгредієнти. Останнім має бути м’ята.
  4. Маринувати щонайменше чотири години. За півгодини до закінчення маринування додайте нарізану кільцями цибулю і перемішайте.

Кефірний маринад

Інгредієнти:

  • кефір 2,5% – 1 л;
  • цибуля – 1 кг;
  • хмелі-сунелі – 1 ст. л.;
  • лавровий лист – 2 штуки;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Очистіть і помийте цибулю, наріжте її кільцями і додайте до м’яса.
  2. Додайте сіль, перець, лавровий лист і все перемішайте.
  3. Додайте приправу та знову перемішайте, з’єднайте все з м’ясом.
  4. Залийте кефіром і перемішайте. Простежте, щоб усе м’ясо було вкрите.
  5. Накрийте кришкою чи харчовою плівкою. Відправте посуд із замаринованим м’ясом у холодильник на 6–8 годин.
  6. При нанизуванні м’яса на шампура, шматочки не вичавлюйте.
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Теги
Рецепт, Шашлик
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