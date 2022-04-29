Вилазки на природу складно уявити без ароматного шашлику, а власноруч приготовлений маринад зробить його ще смачнішим.

Звичайно, будні українців зараз зовсім не такі, як раніше, оскільки ми живемо в умовах війни, однак якщо є можливість відволіктися та приготувати м’ясо – треба користуватися. Наприклад, у дворі власного приватного будинку чи на електрошашличниці.

Найчастіше, маринади, які використовують для свинячого м’яса, підходять для курки та яловичини, для баранини необхідні спеціальні рецепти. Топ-3 способи замаринувати шашлик – дивіться в матеріалі.

Простий маринад в оцті

Інгредієнти:

цибуля – 1 кг;

цукор – 70 г;

олія – ​​150 мл;

оцет – 150 мл;

мінеральна вода з газом 1-,5 л;

лавровий лист – 3 штуки;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Наріжте м’ясо. Додайте в нього цукор, перець, сіль, лавровий лист та оцет. Перемішайте. Залийте мінеральну воду і одразу рослинне масло. Перемішайте. Залишіть у холодильнику не менше ніж на дві години. Жарте до готовності.

М’ятний маринад

Інгредієнти:

приправа для шашлику – ½ ст. л.;

сіль за смаком;

м’ята – три пучки;

цибуля – 500 г.

Спосіб приготування:

Наріжте м’ясо, посипте спеціями і добре перемішайте. Застеліть дно ємності, в якій маринуватиметься шашлик, частиною м’яти. Зверху викладіть частину м’яса і покрийте знову м’ятою. Повторіть шари, доки не закінчаться інгредієнти. Останнім має бути м’ята. Маринувати щонайменше чотири години. За півгодини до закінчення маринування додайте нарізану кільцями цибулю і перемішайте.

Кефірний маринад

Інгредієнти:

кефір 2,5% – 1 л;

цибуля – 1 кг;

хмелі-сунелі – 1 ст. л.;

лавровий лист – 2 штуки;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування: