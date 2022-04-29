Вилазки на природу складно уявити без ароматного шашлику, а власноруч приготовлений маринад зробить його ще смачнішим.
Звичайно, будні українців зараз зовсім не такі, як раніше, оскільки ми живемо в умовах війни, однак якщо є можливість відволіктися та приготувати м’ясо – треба користуватися. Наприклад, у дворі власного приватного будинку чи на електрошашличниці.
Найчастіше, маринади, які використовують для свинячого м’яса, підходять для курки та яловичини, для баранини необхідні спеціальні рецепти. Топ-3 способи замаринувати шашлик – дивіться в матеріалі.
Простий маринад в оцті
Інгредієнти:
- цибуля – 1 кг;
- цукор – 70 г;
- олія – 150 мл;
- оцет – 150 мл;
- мінеральна вода з газом 1-,5 л;
- лавровий лист – 3 штуки;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Наріжте м’ясо. Додайте в нього цукор, перець, сіль, лавровий лист та оцет. Перемішайте.
- Залийте мінеральну воду і одразу рослинне масло. Перемішайте.
- Залишіть у холодильнику не менше ніж на дві години.
- Жарте до готовності.
М’ятний маринад
Інгредієнти:
- приправа для шашлику – ½ ст. л.;
- сіль за смаком;
- м’ята – три пучки;
- цибуля – 500 г.
Спосіб приготування:
- Наріжте м’ясо, посипте спеціями і добре перемішайте.
- Застеліть дно ємності, в якій маринуватиметься шашлик, частиною м’яти.
- Зверху викладіть частину м’яса і покрийте знову м’ятою. Повторіть шари, доки не закінчаться інгредієнти. Останнім має бути м’ята.
- Маринувати щонайменше чотири години. За півгодини до закінчення маринування додайте нарізану кільцями цибулю і перемішайте.
Кефірний маринад
Інгредієнти:
- кефір 2,5% – 1 л;
- цибуля – 1 кг;
- хмелі-сунелі – 1 ст. л.;
- лавровий лист – 2 штуки;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Очистіть і помийте цибулю, наріжте її кільцями і додайте до м’яса.
- Додайте сіль, перець, лавровий лист і все перемішайте.
- Додайте приправу та знову перемішайте, з’єднайте все з м’ясом.
- Залийте кефіром і перемішайте. Простежте, щоб усе м’ясо було вкрите.
- Накрийте кришкою чи харчовою плівкою. Відправте посуд із замаринованим м’ясом у холодильник на 6–8 годин.
- При нанизуванні м’яса на шампура, шматочки не вичавлюйте.
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