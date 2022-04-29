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Нежно, сочно и с корочкой: топ-3 способа замариновать шашлык

29 апреля 2022, 18:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
шашлык
Источник: Pexels

Выходы на природу сложно представить без ароматного шашлыка, а собственноручно приготовленный маринад сделает его еще вкуснее.

Конечно, будни украинцев сейчас совсем не такие, как раньше, поскольку мы живем в условиях войны, однако если есть возможность отвлечься и приготовить мясо — нужно пользоваться. Например, во дворе частного дома или на электрошашлычнице.

Чаще всего, маринады, которые используют для свиного мяса, подходят для курицы и говядины, для баранины же необходимы специальные рецепты. Топ-3 способа замариновать шашлык — смотрите в материале.

Простой маринад в уксусе

Ингредиенты:

  • репчатый лук — 1 кг;
  • сахар — 70 г;
  • растительное масло — 150 мл;
  • уксус — 150 мл;
  • минеральная вода с газом  1-,5 л;
  • лавровый лист — 3 штуки;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо. Добавьте в него сахар, перец, соль, лавровый лист и уксус. Перемешайте.
  2. Залейте минеральную воду и сразу растительное масло. Перемешайте.
  3. Оставьте в холодильнике не менее чем на два часа.
  4. Насадите шашлык на шампура и жарте до готовности.

Мятный маринад

Ингредиенты:

  • приправа для шашлыка —  ½ ст. л.;
  • соль  -по вкусу;
  • мята — три пучка;
  • репчатый лук — 500 г.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо, посыпьте его специями и хорошо перемешайте.
  2. Застелите дно емкости, в которой будет мариноваться шашлык, частью мяты.
  3. Сверху выложите часть мяса и снова покройте мятой. Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты.  Последним должна быть мята.
  4. Мариновать не менее четырех часов. За полчаса до окончания маринования добавьте нарезанный кольцами лук и перемешайте.

Кефирный маринад

Ингредиенты:

  • кефир 2,5% — 1 л;
  • репчатый лук — 1 кг;
  • хмели-сунели — 1 ст. л.;
  • лавровый лист — 2 штуки;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите и помойте лук, нарежьте его кольцами и добавьте к порезанному мясу.
  2. Добавьте соль, перец, лавровый лист и все перемешайте.
  3. Добавьте приправу и снова перемешайте, соедините все с мясом.
  4. Залейте все кефиром и перемешайте. Проследите, чтобы все мясо было покрыто.
  5. Накройте крышкой или пищевой пленкой. Отправьте посуду с замаринованным мясом в холодильник на 6–8 часов.
  6. При нанизывании мяса на шампура, кусочки не выжимайте.
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Теги
Рецепт, Шашлик
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