Выходы на природу сложно представить без ароматного шашлыка, а собственноручно приготовленный маринад сделает его еще вкуснее.
Конечно, будни украинцев сейчас совсем не такие, как раньше, поскольку мы живем в условиях войны, однако если есть возможность отвлечься и приготовить мясо — нужно пользоваться. Например, во дворе частного дома или на электрошашлычнице.
Чаще всего, маринады, которые используют для свиного мяса, подходят для курицы и говядины, для баранины же необходимы специальные рецепты. Топ-3 способа замариновать шашлык — смотрите в материале.
Простой маринад в уксусе
Ингредиенты:
- репчатый лук — 1 кг;
- сахар — 70 г;
- растительное масло — 150 мл;
- уксус — 150 мл;
- минеральная вода с газом 1-,5 л;
- лавровый лист — 3 штуки;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо. Добавьте в него сахар, перец, соль, лавровый лист и уксус. Перемешайте.
- Залейте минеральную воду и сразу растительное масло. Перемешайте.
- Оставьте в холодильнике не менее чем на два часа.
- Насадите шашлык на шампура и жарте до готовности.
Мятный маринад
Ингредиенты:
- приправа для шашлыка — ½ ст. л.;
- соль -по вкусу;
- мята — три пучка;
- репчатый лук — 500 г.
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо, посыпьте его специями и хорошо перемешайте.
- Застелите дно емкости, в которой будет мариноваться шашлык, частью мяты.
- Сверху выложите часть мяса и снова покройте мятой. Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты. Последним должна быть мята.
- Мариновать не менее четырех часов. За полчаса до окончания маринования добавьте нарезанный кольцами лук и перемешайте.
Кефирный маринад
Ингредиенты:
- кефир 2,5% — 1 л;
- репчатый лук — 1 кг;
- хмели-сунели — 1 ст. л.;
- лавровый лист — 2 штуки;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите и помойте лук, нарежьте его кольцами и добавьте к порезанному мясу.
- Добавьте соль, перец, лавровый лист и все перемешайте.
- Добавьте приправу и снова перемешайте, соедините все с мясом.
- Залейте все кефиром и перемешайте. Проследите, чтобы все мясо было покрыто.
- Накройте крышкой или пищевой пленкой. Отправьте посуду с замаринованным мясом в холодильник на 6–8 часов.
- При нанизывании мяса на шампура, кусочки не выжимайте.
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