Выходы на природу сложно представить без ароматного шашлыка, а собственноручно приготовленный маринад сделает его еще вкуснее.

Конечно, будни украинцев сейчас совсем не такие, как раньше, поскольку мы живем в условиях войны, однако если есть возможность отвлечься и приготовить мясо — нужно пользоваться. Например, во дворе частного дома или на электрошашлычнице.

Чаще всего, маринады, которые используют для свиного мяса, подходят для курицы и говядины, для баранины же необходимы специальные рецепты. Топ-3 способа замариновать шашлык — смотрите в материале.

Простой маринад в уксусе

Ингредиенты:

репчатый лук — 1 кг;

сахар — 70 г;

растительное масло — 150 мл;

уксус — 150 мл;

минеральная вода с газом 1-,5 л;

лавровый лист — 3 штуки;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте мясо. Добавьте в него сахар, перец, соль, лавровый лист и уксус. Перемешайте. Залейте минеральную воду и сразу растительное масло. Перемешайте. Оставьте в холодильнике не менее чем на два часа. Насадите шашлык на шампура и жарте до готовности.

Мятный маринад

Ингредиенты:

приправа для шашлыка — ½ ст. л.;

соль -по вкусу;

мята — три пучка;

репчатый лук — 500 г.

Способ приготовления:

Нарежьте мясо, посыпьте его специями и хорошо перемешайте. Застелите дно емкости, в которой будет мариноваться шашлык, частью мяты. Сверху выложите часть мяса и снова покройте мятой. Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты. Последним должна быть мята. Мариновать не менее четырех часов. За полчаса до окончания маринования добавьте нарезанный кольцами лук и перемешайте.

Кефирный маринад

Ингредиенты:

кефир 2,5% — 1 л;

репчатый лук — 1 кг;

хмели-сунели — 1 ст. л.;

лавровый лист — 2 штуки;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления: