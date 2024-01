Так хочеться пухнастого друга вдома, але за їх присутності вас турбують нежить, кашель або свербіж? Не біда, в інтернеті запевняють, що є собаки, які не викликають алергії. Але чи справді це так та які породи краще обирати астматикам та людям чутливим до вищезгаданих симптомів – спитали у поведінкової спеціалістки, кінолога, науковиці Єлизавети Варжанської.

Що означає гіпоалергенна порода собаки

Хоча, за словами експерта, не існує на 100% гіпоалергенних собак, можна підібрати найоптимальніший варіант для тих, у кого пухнастики викликають напад задухи.

– На жаль, насправді не існує 100% гіпоалергенних собак. Попри те, що деякі собаки справді можуть викликати менше симптомів алергії, ніж інші, термін “гіпоалергенний” не зовсім справедливий щодо собак і котів, – зазначає вона.

Зараз дивляться

Це пов’язано з природою алергії. Річ у тім, що не лише в шерсті, а й у рідких речовинах, які виділяють тварини, є те, що може викликати неприємні симптоми в деяких людей. І це стосується всіх порід собак.

– Більшість “алергенів шерсті” насправді не є частиною волосяного покриву тварини в прямому сенсі. Часто саме дрібні ділянки шкіри або рідкі речовини організму собаки (сеча, слина, сперматозоїди) і спричиняють алергію в людей. Ці речовини необхідні для нормального життя та функціонування домашнього улюбленця, тому притаманні кожній породі, – каже науковиця Єлизавета Варжанська.

Чому деякі породи собак не викликають нападу алергії

Однак деякі породи собак справді або взагалі не викликають нападу алергії або за їх присутності неприємних симптомів виникає менше. Річ у тім, що ці тварини зазвичай мають менший шерстяний покрив. Але жодна тварина не може бути повністю гіпоалергенною.

– Усі породи собак тією чи іншою мірою викликають алергію у схильних до цього людей. Тут все залежить від сили алергічної реакції та індивідуальної чутливості організму. Я, власне, маю алергію на котів і можу запевнити, що не існує гіпоалергенних пухнастиків. Маю прояви алергії і з так званими гіпо-, і звичайними породами майже однаково, – говорить науковиця.

Тобто тут все індивідуально. Але все ж таки сенс у тому, щоб придбати породу собаки, яка, наприклад, менше линяє або виділяє невелику кількість слини, є. І ось чому.

– У чому все ж таки може бути різниця між так званим гіпоалергенним собакою та ні? Просто деякі тварини мають більш здорову шкіру (без “лупи” та подразнень) і загалом майже не линяють, менше поширюють частинки алергічних тригерних білків. Тобто якщо собака багато линяє, то у квартирі більш активно поширюються алергічні часточки, доводиться більше прибирати в оселі. Як наслідок – симптоми посилюються. Якщо собака мало линяє і не так багато контактує з людьми, може бути менший прояв алергії, – говорить експерт.

Крім того, алергію майже не викликають собаки, на шерсті яких практично відсутній пил або пилок рослин. Також у людини може бути алергія не на саму тварину, а, наприклад, на інші речовини, які кучерявий чи шерстистий собака збирає на собі під час прогулянки.

– Хутро такої тварини збиратиме більше алергенів, що не пов’язані безпосередньо з нею. Але вони однаково можуть викликати реакцію. Також часто люди сприймають алергію на пил або пилок, який збирає сам повідець чи лапи собаки (якщо вона любить дряпатися чи торкатись кінцівками) за реакцію на самого улюбленця, – каже Єлизавета Варжанська.

Тож деякі ж собаки хибно сприймаються за гіпоалергенні породи через те, що їх рідко вигулюють або часто водять на грумінг.

– Деякі породи хибно прираховують до гіпоалергенних. По факту їх просто рідко добряче вигулюють та часто водять на грумінг або миють. Як наслідок вони також переносять менше пилу та рослин на собі. Це більше стосується “декоративних” порід, – додає експерт.

Які маленькі та великі породи собак є гіпоалергенними

Не всі люди з астмою мають однакову реакцію на собак. Певні коригування у спільному повсякденні такої людини та домашнього улюбленця можуть зменшити ризик симптомів, викликаних твариною. Але не у всіх, у декого розвиваються важкі симптоми навіть від короткого контакту з предметами та речами, яких торкався собака.

– Хоча “гіпоалергенні” породи собак популярні серед людей з астмою, дослідження показують, що ці собаки все ще можуть бути небезпечними для деяких хворих. Дослідження показують, що лупа та інші речовини, які собаки залишають у навколишньому середовищі, містять білки Can f 1, Can f 2, Can f 3 і Can f 6. Вони викликають імунну реакцію, яка спричиняє симптоми в людей, які мають астму, – пояснює науковиця Єлизавета Варжанська.

Для алергіків та астматиків породу слід обирати за такими ознаками:

невеликий шерстяних покрив (або линьки);

низька схильність до слинотечі;

охайність;

відсутність жаги постійно вилизувати господаря.

Також людям, у яких є прояви алергії, краще не тримати вдома туалет для собаки. До того ж, варто частіше ретельно очищати шерсть та шкіру домашнього улюбленця і не робити це власноруч.

– Також раджу делегувати догляд за шерстю та гігієну (чищення зубів, стрижку кігтів тощо) іншим членам родини або професіоналам, щоб мінімізувати контакт із речовинами-тригерами, – додає експерт.

Крім того, дослідження також засвідчують, що самки рідше викликають симптоми астми та алергії, ніж самці. Це стосується як котів, так і собак.

Тож гіпоалергенні собаки – це ті породи, які виділяють небагато алергенів, а тому можуть бути безпечними.

До них належать:

Мальтійська болонка. М’яке, довге волосся цієї породи також мало линяє.

Бішон фрізе. Такі собаки мають подвійну кучеряву шерсть, яка практично не линяє, а на шкірі цього домашнього улюбленця немає лупи.

Такі собаки мають подвійну кучеряву шерсть, яка практично не линяє, а на шкірі цього домашнього улюбленця немає лупи. Пудель . Ця порода не має підшерстя, яке сильно линяє, а кучерявість затримує шерстинки, які можна потім вичесати. Крім того, пудель має дуже низьку схильність до слинотечі.

. Ця порода не має підшерстя, яке сильно линяє, а кучерявість затримує шерстинки, які можна потім вичесати. Крім того, пудель має дуже низьку схильність до слинотечі. Шнауцер. У всіх розмірах ця порода має густу жорстку шерсть, яка мінімізує поширення алергенів.

Лаготто-романьйоло або італійський водяний собака. У цієї породи густа шерсть у вигляді тугих завитків, яка не схильна до линьки і містить зовсім невелику кількість лупи. Також ця тварина майже не виділяє слини.

У цієї породи густа шерсть у вигляді тугих завитків, яка не схильна до линьки і містить зовсім невелику кількість лупи. Також ця тварина майже не виділяє слини. Китайський чубатий собака. Тіло цієї тварини голе, а невеликі острівці шерсті є на голові, хвості та лапах.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як зрозуміти, що у собаки температура, а саме про ознаки, причини та що робити у цьому випадку.