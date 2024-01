Так хочется пушистого друга дома, но в их присутствии вас беспокоят насморк, кашель или зуд? Не беда, в интернете уверяют, что есть собаки, которые не вызывают аллергии. Но действительно ли это так и какие породы лучше выбирать астматикам и людям чувствительным к вышеупомянутым симптомам — спросили у поведенческой специалистки, кинолога, ученого Елизаветы Варжанской.

Что означает гипоаллергенная порода собаки

Хотя, по словам эксперта, не существует на 100% гипоаллергенных собак, можно подобрать самый оптимальный вариант для тех, у кого пушистики вызывают приступ удушья.

— К сожалению, на самом деле не существует 100% гипоаллергенных собак. Несмотря на то, что некоторые собаки действительно могут вызывать меньше симптомов аллергии, чем другие, термин “гипоаллергенный” не совсем справедлив в отношении собак и кошек, — отмечает она.

Это связано с природой аллергии. Дело в том, что не только в шерсти, но и в жидких веществах, которые выделяют животные, есть то, что может вызвать неприятные симптомы у некоторых людей. И это касается всех пород собак.

— Большинство “аллергенов шерсти” на самом деле не являются частью волосяного покрова животного в прямом смысле. Часто именно мелкие участки кожи или жидкие вещества организма собаки (моча, слюна, сперматозоиды) и вызывают аллергию у людей. Эти вещества необходимы для нормальной жизни и функционирования домашнего любимца, поэтому присущи каждой породе, — говорит ученая Елизавета Варжанская.

Почему некоторые породы собак не вызывают приступа аллергии

Несмотря на то, что ни одно животное не может быть полностью гипоаллергенным, некоторые породы собак действительно или вообще не вызывают приступ аллергии или в их присутствии неприятных симптомов становится меньше. Дело в том, что такие домашние любимцы обычно имеют меньший шерстяной покров.

— Все породы собак в той или иной степени вызывают аллергию у склонных к этому людей. Здесь все зависит от силы аллергической реакции и индивидуальной чувствительности организма. Я собственно имею аллергию на кошек и могу заверить, что не существует гипоаллергенных пушистиков. Имею проявления аллергии с так называемыми гипо- и не-гипоаллергенными породами в почти одинаковой степени, — говорит ученая.

То есть здесь все индивидуально. Но все же смысл в том, чтобы приобрести породу собаки, которая, например, меньше линяет или выделяет небольшое количество слюны, есть. И вот почему.

— Почему все же может быть разница между так называемой гипоаллергенной собакой и нет? Просто некоторые животные имеют более здоровую кожу (без “перхоти” и раздражений) и вообще почти не линяют, меньше распространяют частицы аллергических триггерных белков. То есть если собака много линяет, то в квартире более активно распространяются аллергические частицы, приходится больше убирать в доме. В результате симптомы усиливаются. Если собака несильно подвержена линьке и не так много контактирует с людьми – проявлений аллергии, скорее всего, будет меньше, — говорит эксперт.

Кроме того, аллергию почти не вызывают собаки, на шерсти которых практически отсутствует пыль или пыльца растений. Также у человека может быть аллергия вовсе не на само животное, а, например, на другие вещества, которые кудрявая или шерстистая собака собирает на себя во время прогулки.

— Мех такого животного будет собирать больше аллергенов, не связанных непосредственно с ним. Но они все равно могут вызвать реакцию. Также часто люди воспринимают аллергию на пыль или пыльцу, которая собирается на поводке или лапах собаки (если она любит царапаться или касаться конечностями) за реакцию на самого любимца, — говорит Елизавета Варжанская.

Поэтому некоторые собаки ошибочно воспринимаются как гипоаллергенные породы. А дело просто в том, что их редко выгуливают или часто водят на груминг.

— Некоторые породы ошибочно причисляют к гипоаллергенным. По факту их просто редко хорошо выгуливают и часто водят на груминг или моют. Как следствие они также переносят меньше пыли и растений на себе. Это больше касается “декоративных” пород, — добавляет эксперт.

Какие маленькие и большие породы собак являются гипоаллергенными

Не все люди с астмой имеют одинаковую реакцию на собак. Определенные корректировки в совместной повседневной жизни такого человека и домашнего любимца могут уменьшить риск симптомов, вызванных животным. Но это касается не всех, у некоторых развиваются тяжелые симптомы даже от короткого контакта с предметами и вещами, которых касалась собака.

— Хотя “гипоаллергенные” породы собак популярны среди людей с астмой, исследования показывают, что эти собаки все еще могут быть опасными для некоторых больных. Исследования демонстрируют, что перхоть и другие вещества, которые собаки оставляют в окружающей среде, содержат белки Can f 1, Can f 2, Can f 3 и Can f 6. Они вызывают иммунную реакцию, которая провоцирует симптомы у людей с астмой, — объясняет ученая Елизавета Варжанская.

Для аллергиков и астматиков породу следует выбирать по следующим признакам:

небольшой шерстяной покров, практически не линяют;

низкая склонность к слюнотечению;

чистоплотность;

отсутствие жажды постоянно вылизывать хозяина.

Также людям с проявлениями аллергии лучше не держать дома туалет для собаки. К тому же, стоит чаще и тщательнее очищать шерсть и кожу домашнего любимца и не делать это собственноручно.

— Также советую делегировать уход за шерстью и гигиену (чистка зубов, стрижка когтей и т.д.) другим членам семьи или профессионалам, чтобы минимизировать контакт с веществами-триггерами, — добавляет эксперт.

Кроме того, исследования также показывают, что самки реже вызывают симптомы астмы и аллергии, чем самцы. Это касается как кошек, так и собак.

Поэтому гипоаллергенные собаки — это те породы, которые выделяют немного аллергенов, а потому могут быть безопасными.

К ним относятся:

Мальтийская болонка. Животное имеет мягкие, длинные волосы, кроме того, эта порода также сильно не линяет.

Бишон фризе. Такие собаки имеют двойную кудрявую шерсть и практически не линяют, а на коже этого домашнего любимца нет перхоти.

Такие собаки имеют двойную кудрявую шерсть и практически не линяют, а на коже этого домашнего любимца нет перхоти. Пудель. Эта порода не имеет подшерстка, который сильно линяет, а кудрявость задерживает шерстинки, которые можно потом вычесать. Кроме того, пудель имеет очень низкую склонность к слюнотечению.

Эта порода не имеет подшерстка, который сильно линяет, а кудрявость задерживает шерстинки, которые можно потом вычесать. Кроме того, пудель имеет очень низкую склонность к слюнотечению. Шнауцер. Во всех размерах эта порода имеет густую жесткую шерсть, которая минимизирует распространение аллергенов.

Лаготто-романьоло или итальянская водяная собака. У этой породы густая шерсть в виде тугих завитков, которая не склонна к линьке и содержит совсем небольшое количество перхоти. Также это животное почти не выделяет слюны.

У этой породы густая шерсть в виде тугих завитков, которая не склонна к линьке и содержит совсем небольшое количество перхоти. Также это животное почти не выделяет слюны. Китайская хохлатая собака. Тело этого животного голое, а небольшие островки шерсти есть на голове, хвосте и лапах.

Китайская хохлатая собака. Тело этого животного голое, а небольшие островки шерсти есть на голове, хвосте и лапах.