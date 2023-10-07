У житті кожного може статися отруєння – як неякісними продуктами, так і алкоголем. Цей стан минає, а ось плями від блювоти лишаються. Як позбутися слідів та запаху блювоти – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як почистити килим від блювоти: дієві засоби

Хто не залишив би плями блювоти на килимі – чи-то тварина, чи-то людина – вивести їх можна декількома ефективними способами. Але діяти потрібно швидко, краще ще до моменту висихання. Адже що довше блювота залишається на килимі, то важче її видалити. Річ у тім, що у блювоті містяться кислоти та харчові продукти, які здатні змінити колір волокон килима.

Спочатку, щоби почистити килим від блювоти, візьміть звичайну воду й мило.

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Мило та вода

Крок 1. Приберіть більшу частину блювоти за допомогою пари сухих паперових рушників або серветок. Робіть це обережно, не натискаючи сильно на килим.

Крок 2. Обережно та ретельно промокніть місця з підвищеною вологістю сухим папером.

Крок 3. Озбройтеся чистою губкою, змоченою у гарячій мильній рідині, і почніть очищувати забруднене місце.

Крок 4. Перевірте місце забруднення, щоби переконатися, що плями немає. Далі очистьте намилену ділянку водою. Повторюйте, доки не зберете всю піну.

Крок 5. Промокніть вологе місце за допомогою сухого або паперового рушника, аж доки вбереться якнайбільший відсоток води. Дайте підсохнути, а потім пропилососьте.

Якщо цей метод не спрацював, тоді спробуйте очистити килим від блювоти за допомогою нижченаведених способів.

Сода і лимонна кислота

Крок 1. Змішайте соду та лимону кислоту у співвідношенні 2:1.

Крок 2. Нанесіть суміш на килим та почекайте 20 хв.

Крок 3. Очистьте місце забруднення щіткою, змоченою водою. Пропилососьте.

Сода

Крок 1. Додайте до соди невелику кількість води, щоби утворилось щось, що за своєю консистенцією нагадує сметану.

Крок 2. Нанесіть суміш рівномірно на забруднену ділянку та залиште на килимі до засихання.

Крок 3. Очистьте місце забруднення щіткою. Пропилососьте

Господарське мило та крохмаль

Крок. 1. Щоб почистити килим від блювоти, візьміть господарське мило та потріть його. Достатньо буде 3 ст.л.

Крок 2. Змішайте господарське мило та 500 г крохмалю.

Крок 3. Рівномірно нанесіть сухий склад на проблемну зону, втріть щіткою, зачекайте приблизно 45 хвилин і пропилососьте.

Нашатир та вода

Крок 1. Візьміть 2 ч. л. нашатирного спирту та 500 мл води. Можна додати невелику кількість перетертого мила.

Крок 2. Нанесіть суміш на забруднену ділянку.

Важливо! Краще робити це на вулиці, щоб не надихатися парами нашатирного спирту.

Крок 3. Дайте суміші просохнути та пропилососьте.

Перекис водню та мікрофібра

Цей метод підійде для світлого килима з вовни або синтетичного волокна.

Крок 1. Візьміть губку з мікрофібри та просочіть її 3% перекисом водню. Він має дію м’якого відбілювача.

Крок 2. Дайте області висохнути на вулиці та за потреби повторіть процедуру.

Крок 3. Щойно плями зникнуть, ретельно пропилососьте килим, щоб підняти волокна.

Із професійних засобів можна використати кисневий відбілювач. Це доволі ефективний засіб проти складних плям і підходить для видалення забруднення із синтетичних килимів будь-якого кольору. Але його не варто використовувати на вовняних килимах.

Метод застосування доволі простий. Потрібно змішати невелику кількість порошку з теплою водою та нанести на забруднену ділянку, добре просочивши її. Далі дати просохнути та прибрати залишки пилососом.

До речі, раніше ми писали, як використовувати кисневий порошок.

Як видалити запах блювоти з килима

Щоб позбутися запаху блювоти, додатково посипте вологе місце, яке ви очистили, шаром харчової соди. Залиште її на килимі на ніч або хоча б на 4-6 годин, а тоді пропилососьте.

Також добрим нейтралізатором неприємних запахів є розчин оцтової кислоти. Для його приготування розведіть 2 ст. л. оцту у літрі води. Змочіть ганчірку з мікрофібри у цій рідині та обробіть забруднені блювотою ділянки.

Розчин оцту не потребує додаткового змивання водою, тому достатньо дочекатися його повного висихання.

Як альтернативу можна взяти аналогічні розчини з перекису водню або лимонної кислоти. Для видалення запаху з ковроліну або іншої поверхні темного кольору можна скористатися розчином з марганцем. Принцип застосування той самий.