В жизни каждого может произойти отравление — как некачественными продуктами, так и алкоголем. Недомогание проходит, а вот пятна от рвоты остаются. Как избавиться от следов и запаха рвоты — читайте в материале Фактов ICTV.

Как почистить ковер от рвоты: действенные средства

Кто бы не оставил пятна рвоты на ковре — животное или человек — вывести их можно несколькими эффективными способами. Но действовать нужно быстро, лучше еще до момента высыхания. Ведь чем дольше рвота остается на ковре, тем труднее ее удалить. Дело в том, что в рвоте содержатся кислоты и пищевые продукты, которые способны изменить цвет волокон ковра.

Для начала, чтобы почистить ковер от рвоты, возьмите обычную воду и мыло.

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Мыло и вода

Шаг 1. Уберите большую часть рвоты с помощью пары сухих бумажных полотенец или салфеток. Делайте это осторожно, не надавливая сильно на ковер.

Шаг 2. Осторожно и тщательно промокните места с повышенной влажностью сухой бумагой.

Шаг 3. Вооружитесь чистой губкой, смоченной в горячей мыльной жидкости, и начните очищать загрязненное место.

Шаг 4. Проверьте место загрязнения, чтобы убедиться, что пятна нет. Далее очистите намыленный участок водой. Повторяйте, пока не уберете всю пену.

Шаг 5. Промокните влажное место с помощью сухого или бумажного полотенца, пока не впитается как можно больший процент воды. Дайте подсохнуть, а затем пропылесосьте.

Если этот метод не сработал, тогда попробуйте очистить ковер от рвоты с помощью следующих способов.

Сода и лимонная кислота

Шаг 1. Смешайте соду и лимонную кислоту в соотношении 2:1.

Шаг 2. Нанесите смесь на ковер и подождите 20 мин.

Шаг 3. Очистите место загрязнения щеткой, смоченной водой. Пропылесосьте.

Сода

Шаг 1. Добавьте к соде небольшое количество воды, чтобы образовалась смесь, по своей консистенции напоминающая сметану.

Шаг 2. Нанесите смесь равномерно на загрязненный участок и оставьте на ковре до засыхания.

Шаг 3. Очистите место загрязнения щеткой. Пропылесосьте.

Хозяйственное мыло и крахмал

Шаг. 1. Чтобы почистить ковер от рвоты, возьмите хозяйственное мыло и потрите его. Достаточно будет 3 ст.л.

Шаг 2. Смешайте хозяйственное мыло и 500 г крахмала.

Шаг 3. Равномерно нанесите сухой состав на проблемную зону, вотрите щеткой, подождите примерно 45 минут и пропылесосьте.

Нашатырь и вода

Шаг 1. Возьмите 2 ч. л. нашатырного спирта и 500 мл воды. Можно добавить небольшое количество перетертого мыла.

Шаг 2. Нанесите смесь на загрязненный участок.

Важно! Лучше делать это на улице, чтобы не надышаться парами нашатырного спирта.

Шаг 3. Дайте смеси просохнуть и пропылесосьте.

Перекись водорода и микрофибра

Этот метод подойдет для светлого ковра из шерсти или синтетического волокна.

Шаг 1. Возьмите губку из микрофибры и пропитайте ее 3-процентной перекисью водорода. Она обладает действием мягкого отбеливателя.

Шаг 2. Дайте области высохнуть на воздухе и при необходимости повторите процедуру.

Шаг 3. Как только пятна исчезнут, тщательно пропылесосьте ковер, чтобы поднять волокна.

В качестве профессиональных средств можно использовать кислородный отбеливатель. Он является достаточно эффективным средством против сложных пятен и подходит для удаления загрязнений с синтетических ковров любого цвета. Но его не стоит использовать на шерстяных коврах.

Способ применения довольно прост. Нужно смешать небольшое количество порошка с теплой водой и нанести на загрязненный участок, хорошо пропитав его. Далее дать подсохнуть и убрать остатки пылесосом.

К слову, ранее мы писали, как использовать кислородный порошок.

Как удалить запах рвоты с ковра

Чтобы избавиться от запаха рвоты, дополнительно посыпьте влажное место, которое вы очистили, слоем пищевой соды. Оставьте ее на ковре на ночь или хотя бы на 4-6 часов, а потом пропылесосьте.

Также хорошим нейтрализатором неприятных запахов является раствор уксусной кислоты. Для его приготовления разведите 2 ст. л. уксуса в литре воды. Смочите тряпку из микрофибры в этой жидкости и обработайте загрязненные рвотой участки.

Раствор уксуса не требует дополнительного смывания водой, поэтому достаточно дождаться его полного высыхания.

В качестве альтернативы можно взять аналогичные растворы из перекиси водорода или лимонной кислоты. Для удаления запаха с ковролина или другой поверхности темного цвета можно воспользоваться раствором с марганцем. Принцип применения тот же.