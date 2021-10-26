У додатку для романтичних знайомств Tinder, попри забобони, можна знайти серйозні стосунки, які переростуть у шлюб.

Однак до оформлення профілю Tinder варто підійти більш відповідально.

– Багато хто думає, що Tinder – це якась гра, що там неможливо знайти стосунки, що це лише для інтиму на одну ніч. Але все залежить від того, як ви до цього поставитеся. У мене багато друзів знайшли своїх чоловіків і дружин там. Та й я сама познайомилася зі своїм чоловіком на сайті знайомств, чому дуже радію. Тому поділюся з вами стратегією, якою користувалася сама, а також користувалися мої друзі та клієнти, – сказала ведуча програми Екси Наталія Єжова.

Як оформити профіль у Tinder:

Визначте свою мету та зрозумійте, кого саме ви шукаєте. Наприклад: Я хочу стосунків.

Далі переходимо до важливої ​​частини – фото. Як може виглядати людина у пошуку серйозних стосунків? У короткій спідниці та з червоною помадою? Ні. Вона має випромінювати позитив і спокій? Так! Тобто, тут потрібно спиратися на почуття і відчуття, які ви хочете викликати. Фото у профілі мають зображати такий стан. Тому ніякого напівоголеного тіла в купальнику. Це спокійні знімки з відпочинку, свого хобі, які показують реальне життя, а не вигадане. Фото не повинні викликати збудження.

Також варто прописати відповідний опис. Якщо ви шукаєте серйозні стосунки, то в описі зробіть ставку на людські якості та опис вашого життя. Наприклад, люблю проводити тихі вечори з сім’єю, мені подобаються прогулянки, поїздки, я особистість, яка вже сформувалася.

Не бійтеся влаштовувати жорсткий відбір, не варто витрачати свій час.

Коли, переписуючись, ви зрозумієте, що є пункти, які вас об’єднують, то можна переходити до особистої зустрічі, на якій важливо усвідомити, які ваші почуття поруч із цією людиною.

Фотограф Соня Плакидюк стверджує, що саме знімкам варто приділити найбільшу увагу, оскільки саме на них найбільше дивляться.

– Найважливіше – це зробити гарну фотографію, але щоб вона була схожа на вас реальних. Правило №1 – не перестаратися з фотошопом і фейстюном. Правило № 2 – подивитися на себе очима тієї людини, якій би ти хотів або хотіла сподобатися. Правило №3 – не треба викладати фото в трусах. Правило №4 – хотілося б бачити усмішку. Правило №5 – потрібно, щоб обличчя виражало те, що воно зазвичай виражає в житті, – поділилася Плакидюк.