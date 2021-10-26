В приложении для романтических знакомств Tinder, несмотря на предрассудки, можно найти серьезные отношения, которые перерастут в брак.

Однако к оформлению профиля в Tinder стоит подойти более ответственно.

— Многие думают, что в Tinder невозможно найти отношения, что это лишь для интима на одну ночь. Но все зависит от того, как вы к этому отнесетесь. У меня многие друзья нашли своих мужей и жен там. Да и я сама познакомилась со своим мужем на сайте знакомств, чему безумно рада и счастлива. Поэтому поделюсь с вами стратегией, которой пользовалась сама, а также пользовались мои друзья и клиенты, – сказала ведущая программы Эксы Наталья Ежова.

Как оформить профиль в Tinder:

Определите свою цель и поймите, кого именно вы ищете. Например: Я хочу отношений.

Далее переходим к очень важной части — фото. Как может выглядеть человек в поиске серьезных отношений? В короткой юбке и с красной помадой? Нет. Должен излучать позитив и спокойствие? Да! То есть, тут нужно опираться на чувства и ощущения, которые вы хотите вызвать. Поэтому никакого полуголого тела в купальнике. Это спокойные снимки с отдыха, хобби, которые показывают реальную жизнь, а не выдуманную. Фото не должны вызывать возбуждение. Снимки в профиле должны вызывать желание пообщаться с девушкой как с человеком.

Также потом стоит прописать подходящее описание. Если вы в поисках серьезных отношений, то в описании сделайте ставку на человеческие качества и описание вашей жизни. Например, люблю проводить тихие вечера с семьей, мне нравятся прогулки, поездки, я сформировавшаяся личность.

Не бойтесь устраивать жесткий отбор, не стоит тратить ни свое, ни чужое время.

Когда в переписке вы поймете, что есть пункты, которые вас объединяют, то можно переходить к личной встрече. Там уже важно осознать, какие чувства вы испытываете рядом с этим человеком.

Фотограф Соня Плакидюк утверждает, что именно снимкам стоит уделить больше всего внимания, так как именно на них больше всего смотрят.

— Самое важное – это сделать красивую фотографию, но чтобы она была похожа на вас реальных. Правило №1 – не переусердствовать с фотошопом и фейстюном. Правило № 2 – посмотреть на себя глазами того человека, которому вы бы хотели понравиться. Правило №3 – не нужно выкладывать фото в трусах. Правило №4 – хотелось бы видеть улыбку. Правило №5 – нужно, чтобы лицо выражало то, что оно обычно выражает по жизни, — поделилась Плакидюк.