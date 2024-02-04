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Последствия роковые! Почему собакам категорически нельзя пить алкоголь

4 февраля 2024, 12:13
Евгения Шапоренко журналистка, выпускающая редактор YouTube-канала Факты ICTV
Почему собакам нельзя пить алкоголь
Источник: Pexels

Собакам категорически нельзя употреблять алкоголь, ведь это может привести к роковым последствиям.

Почему собакам нельзя алкоголь, а также как действовать, если животное случайно выпило, Факты Life разбирались с ветеринарным врачом Екатериной Гончаровой.

— Этанол – очень токсичен для собаки. Алкоголь в зависимости от дозы и количества содержания этанола может привести к фатальным последствиям. В случае употребления (случайного или умышленного) алкоголя, собаку немедленно нужно показать ветеринару для предотвращения побочных реакций, — отмечает ветеринар.

Что будет, если собака случайно выпьет алкоголь

— Алкогольное отравление. Первые симптомы отравления появляются через 3-4 часа, — отмечает Гончарова.

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Симптомы по тяжести алкогольного отравления:

  • слабость и медлительность;
  • обморок;
  • рвота, кровь в рвотных массах;
  • затруднение дыхания;
  • летаргия;
  • боли в области живота;
  • обезвоживание;
  • проблемы мочеиспускания;
  • хаотичные движения;
  • понос;
  • эпилептические припадки, пена вокруг рта;
  • коллапс;
  • кома, которая может привести к повреждению мозга и смерти.

— Даже изменение поведения и подозрение на употребление продуктов, содержащих этанол – это сигнал, что следует действовать немедленно, – отмечает врач.

Что делать, если собака выпила алкоголь

Лучше сразу обратиться к ветеринарному врачу!

Если отсутствует возможность обратиться к врачу, сразу дать сорбенты:

  • Пресорб/энтеросгель паста 0.5-1 г на 1 кг животного (паста густая, поэтому необходимо ее развести с водой, удобнее всего это делать в шприце) и выпаивать собаку по 3-4 раза в день.
  • Свежая, чистая вода обязательно!
  • Активированный уголь. Он снижает абсорбцию, является эффективным пероральным препаратом. Дозировка для собаки после приема токсина: 0,5-4 г на 1 кг веса животного перорально. Развести в воде (т.е. стандартный активированный уголь 0,25 г минимум 2 таблетки на 1 кг животного и максимум 16 таблеток на 1 кг животного).

— Не забывайте, что этанол содержится не только в алкоголе. Поэтому очень важно хранить все в недоступном для животного месте, – убеждает ветеринар.

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Отравление Отруєння горілкою Собака
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