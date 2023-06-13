Цибуля, як і інші городні культури, потребує надійного захисту від шкідників та хвороб. Вона не є дуже вибагливою, тому впоратися із проблемами доволі нескладно. Чим кропити цибулю – читайте в матеріалі.

Шкідники цибулі: найпопулярніші непрохані гості

Найчастіше цибулю атакують такі комахи:

цибулева муха;

тютюновий трипс;

цибулева міль;

цибулева тріщалка;

цибулевий кореневий кліщ.

Хвороби цибулі та боротьба з ними

Хвороби в цибулі зазвичай грибкового походження. Наприклад: пероноспороз, альтернаріоз, фузаріоз, гнилі денця. Аби запобігти розвитку деяких грибків, потрібно своєчасно вносити калійно-фосфорні добрива. Крім цього, допомагає попіл у міжряддях (1 скл. на 1 кв. м).

Чим кропити цибулю: народні методи

Для захисту овочів від шкідників можна використовувати такі народні рецепти:

Нашатирний спирт. 5 столових ложок нашатирного спирту потрібно розвести в 10 л води. Цим розчином грядку необхідно змочувати двічі з перервою в два дні. Гас. Для приготування візьміть 3 столові ложки гасу та розведіть у 10 л води. Збризкуйте цією сумішшю грядку кілька разів. Попел. Кілька склянок попелу необхідно змішати із 50 г тертого мила. Далі додайте 10 л води. Застосовуйте суміш 2 рази на місяць. Тютюновий пил. Для приготування розчину візьміть 200 г тютюнового пилу та змішайте його із 50 г тертого мила. Додайте відро води та дайте суміші настоятися кілька днів. Пісок. Просто візьміть 1 кг піску та змішайте із 100 г нафталіну. Розсипте все це на грядках між цибулею;

Як відлякати шкідників від цибулі

Для відлякування цибулевої мухи та інших шкідників цибулю необхідно висаджувати по сусідству з такими рослинами:

морквою;

кропом;

петрушкою.

Чим кропити цибулю: хімія

Для захисту цибулі ліпше використовувати інсектициди. Наприклад: