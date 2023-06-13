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Надійний захист від шкідників: чим кропити цибулю

13 Червня 2023, 17:16
Анна Голішевська редакторка стрічки
Цибуля
Джерело: Unsplash

Цибуля, як і інші городні культури, потребує надійного захисту від шкідників та хвороб. Вона не є дуже вибагливою, тому впоратися із проблемами доволі  нескладно. Чим кропити цибулю –  читайте в матеріалі.

Шкідники цибулі: найпопулярніші непрохані гості

Найчастіше цибулю атакують такі комахи:

  • цибулева муха;
  • тютюновий трипс;
  • цибулева міль;
  • цибулева тріщалка;
  • цибулевий кореневий кліщ.

Хвороби цибулі та боротьба з ними

Хвороби в цибулі зазвичай грибкового походження. Наприклад: пероноспороз, альтернаріоз, фузаріоз, гнилі денця. Аби запобігти розвитку деяких грибків, потрібно своєчасно вносити калійно-фосфорні добрива. Крім цього, допомагає попіл у міжряддях (1 скл. на 1 кв. м).

Чим кропити цибулю: народні методи

Для захисту овочів від шкідників можна використовувати такі народні рецепти:

  1. Нашатирний спирт. 5 столових ложок нашатирного спирту потрібно розвести в 10 л води. Цим розчином грядку необхідно змочувати двічі з перервою в два дні.
  2. Гас. Для приготування візьміть 3 столові ложки гасу та розведіть у 10 л води. Збризкуйте цією сумішшю грядку кілька разів.
  3. Попел. Кілька склянок попелу необхідно змішати із 50 г тертого мила. Далі додайте 10 л води. Застосовуйте суміш 2 рази на місяць.
  4. Тютюновий пил. Для приготування розчину візьміть 200 г тютюнового пилу та змішайте його із 50 г тертого мила. Додайте відро води та дайте суміші настоятися кілька днів.
  5. Пісок. Просто візьміть 1 кг піску та змішайте із 100 г нафталіну. Розсипте все це на грядках між цибулею;

Як відлякати шкідників від цибулі

Для відлякування цибулевої мухи та інших шкідників цибулю необхідно висаджувати по сусідству з такими рослинами:

  • морквою;
  • кропом;
  • петрушкою.

Чим кропити цибулю: хімія

Для захисту цибулі ліпше використовувати інсектициди. Наприклад:

  • Прованто Отек;
  • Прованто Вернал;
  • Прованто Максі.
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