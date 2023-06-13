Лук, как и другие огородные культуры, нуждается в надежной защите от вредителей и болезней. Он не очень прихотлив, поэтому справиться с проблемами довольно несложно. Чем обрызгивать лук – читайте в материале.

Вредители лука: самые популярные незваные гости

Чаще всего лук атакуют следующие насекомые:

луковая муха;

табачный трипс;

луковая моль;

луковая трещалка;

луковой корневой клещ.

Болезни лука и борьба с ними

Болезни у лука обычно грибкового значения. Например: пероноспороз, альтернариоз, фузариоз, гнилые донышки. Для того чтобы предотвратить развитие некоторых грибков, нужно своевременно вносить калийно-фосфорные удобрения. Кроме этого, помогает пепел в междурядьях (1 ст. на 1 кв. м).

Чем обрызгать лук: народные методы

Для защиты овощей от вредителей можно использовать следующие народные рецепты:

Нашатырный спирт. 5 столовых ложек нашатырного спирта следует развести в 10 л воды. Этим раствором грядку необходимо смачивать дважды с перерывом в два дня. Гас. Для приготовления возьмите 3 столовых ложки керосина и разведите в 10 л воды. Разбрызгивайте этой смесью грядку несколько раз. Зола. Несколько стаканов золы необходимо смешать с 50 г тертого мыла. Затем добавьте 10 л воды. Используйте смесь 2 раза в месяц. Табачная пыль. Для приготовления раствора возьмите 200 г табачной пыли и смешайте с 50 г тертого мыла. Добавьте ведро воды и дайте смеси настояться несколько дней. Песок. Просто возьмите 1 кг песка и смешайте со 100 г нафталина. Рассыпьте все это на грядках между луком;

Как отпугнуть вредителей от лука

Для отпугивания луковой мухи и других вредителей лук необходимо высаживать по соседству с такими растениями:

морковью;

укропом;

петрушкой.

Чем обрызгать лук: химия

Для защиты лука лучше использовать инсектициды. К примеру: