Лук, как и другие огородные культуры, нуждается в надежной защите от вредителей и болезней. Он не очень прихотлив, поэтому справиться с проблемами довольно несложно. Чем обрызгивать лук – читайте в материале.
Вредители лука: самые популярные незваные гости
Чаще всего лук атакуют следующие насекомые:
- луковая муха;
- табачный трипс;
- луковая моль;
- луковая трещалка;
- луковой корневой клещ.
Болезни лука и борьба с ними
Болезни у лука обычно грибкового значения. Например: пероноспороз, альтернариоз, фузариоз, гнилые донышки. Для того чтобы предотвратить развитие некоторых грибков, нужно своевременно вносить калийно-фосфорные удобрения. Кроме этого, помогает пепел в междурядьях (1 ст. на 1 кв. м).
Чем обрызгать лук: народные методы
Для защиты овощей от вредителей можно использовать следующие народные рецепты:
- Нашатырный спирт. 5 столовых ложек нашатырного спирта следует развести в 10 л воды. Этим раствором грядку необходимо смачивать дважды с перерывом в два дня.
- Гас. Для приготовления возьмите 3 столовых ложки керосина и разведите в 10 л воды. Разбрызгивайте этой смесью грядку несколько раз.
- Зола. Несколько стаканов золы необходимо смешать с 50 г тертого мыла. Затем добавьте 10 л воды. Используйте смесь 2 раза в месяц.
- Табачная пыль. Для приготовления раствора возьмите 200 г табачной пыли и смешайте с 50 г тертого мыла. Добавьте ведро воды и дайте смеси настояться несколько дней.
- Песок. Просто возьмите 1 кг песка и смешайте со 100 г нафталина. Рассыпьте все это на грядках между луком;
Как отпугнуть вредителей от лука
Для отпугивания луковой мухи и других вредителей лук необходимо высаживать по соседству с такими растениями:
- морковью;
- укропом;
- петрушкой.
Чем обрызгать лук: химия
Для защиты лука лучше использовать инсектициды. К примеру:
- Прованто Отек;
- Прованто Вернал;
- Прованто Макси.