Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Надежная защита от вредителей: чем кропить лук

13 июня 2023, 17:16
Анна Голишевская редактор ленты
Цибуля
Источник: Unsplash

Лук, как и другие огородные культуры, нуждается в надежной защите от вредителей и болезней. Он не очень прихотлив, поэтому справиться с проблемами довольно несложно. Чем обрызгивать лук – читайте в материале.

Вредители лука: самые популярные незваные гости

Чаще всего лук атакуют следующие насекомые:

  • луковая муха;
  • табачный трипс;
  • луковая моль;
  • луковая трещалка;
  • луковой корневой клещ.

Болезни лука и борьба с ними

Болезни у лука обычно грибкового значения. Например: пероноспороз, альтернариоз, фузариоз, гнилые донышки. Для того чтобы предотвратить развитие некоторых грибков, нужно своевременно вносить калийно-фосфорные удобрения. Кроме этого, помогает пепел в междурядьях (1 ст. на 1 кв. м).

Чем обрызгать лук: народные методы

Для защиты овощей от вредителей можно использовать следующие народные рецепты:

  1. Нашатырный спирт. 5 столовых ложек нашатырного спирта следует развести в 10 л воды. Этим раствором грядку необходимо смачивать дважды с перерывом в два дня.
  2. Гас. Для приготовления возьмите 3 столовых ложки керосина и разведите в 10 л воды. Разбрызгивайте этой смесью грядку несколько раз.
  3. Зола. Несколько стаканов золы необходимо смешать с 50 г тертого мыла. Затем добавьте 10 л воды. Используйте смесь 2 раза в месяц.
  4. Табачная пыль. Для приготовления раствора возьмите 200 г табачной пыли и смешайте с 50 г тертого мыла. Добавьте ведро воды и дайте смеси настояться несколько дней.
  5. Песок. Просто возьмите 1 кг песка и смешайте со 100 г нафталина. Рассыпьте все это на грядках между луком;

Как отпугнуть вредителей от лука

Для отпугивания луковой мухи и других вредителей лук необходимо высаживать по соседству с такими растениями:

  • морковью;
  • укропом;
  • петрушкой.

Чем обрызгать лук: химия

Для защиты лука лучше использовать инсектициды. К примеру:

  • Прованто Отек;
  • Прованто Вернал;
  • Прованто Макси.
Читайте также:
ЦибуляКогда сажать лук весной 2023: даты

Теги
Овочі садівництво
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь