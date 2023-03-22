Теплі весняні дні – насичений період для городників, адже потрібно встигнути підготувати ґрунт та посадити усі овочеві культури.

Досвідчені городники точно знають коли та як садити кожен овоч, аби культура прижилась та добре родила. Для новачків у городній справі – це здається важким завданням, але не все так складно!

Якщо ви плануєте садити на городі буряк, вам потрібно дотримуватись певних правил.

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Хоч буряки вважаються одними з найпростіших овочів для вирощування, все ж варто знати певні тонкощі висадки саджанців у відкритий ґрунт.

На якій відстані потрібно садити розсаду буряка та як правильно висаджувати овоч у відкритий ґрунт – читайте в нашому матеріалі.

Як правильно садити буряки у відкритий ґрунт та на якій відстані один від одного

Зазвичай буряки не заведено сіяти на розсаду, а потім пересаджувати у ґрунт. В Україні більшість городників сіють культуру вже в землю.

Проте деякі люди все ж звикли вирощувати буряки через розсаду. Зазвичай насіння ранньостиглих сортів спочатку сіють на початку квітня, а на грядку рослини переносять на початку травня.

Якщо ви вирішили вирощувати буряки через розсаду, потрібно знати як пересаджувати рослинки у відкритий ґрунт:

садити буряки потрібно тоді, коли температура повітря зафіксується на позначці +15-18°C , а земля прогріється до +7-10°C . Тобто наприкінці квітня – на початку травня;

, а земля прогріється до . Тобто правильно оберіть ділянку для майбутніх буряків – вона має бути сонячною, адже культура не любить тінь;

підготуйте ґрунт – розпушіть землю, приберіть усі бур’яни та внесіть добрива;

висаджувати буряки краще рядками;

садити культуру потрібно у вологу землю, а після посадки – рясно полити водою.

Що ж стосується відстані між буряками під час посадки, то це дуже важливий момент. Розмір майбутнього коренеплоду буде залежати від густоти посадки: чим більший проміжок між саджанцями, тим більший буде буряк.

Щоб отримати соковиті та смачні буряки стандартного розміру:

висаджуйте розсаду в похмурий день рядами на відстані 5-7 см між рослинками ;

рядами на відстані ; розмір міжрядь повинен бути близько 25 см.

Після того, як буряк прийметься та зміцніє, а його коренеплід набуде діаметру в півтора сантиметра, варто прорідити сіянці до інтервалу 10-15 см між ними.