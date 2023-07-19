В Україні функція Музика доступна в Instagram-сториз ще з 2018 року, проте досі залишаються ті, хто не знає, як її використовувати для оформлення своїх публікацій.

Музику в сториз можна накладати на фото. Хронометраж буде від 5 до 15 секунд. Також можна супроводжувати піснями відео. Там хронометраж – до 60 секунд.

Як додати музику в сториз в Instagram

Стандартно зайдіть у функціонал створення сториз та оберіть фото чи відео, яке хочете опублікувати. Зверху в правому кутку ви побачите піктограму Музика. Натискайте на неї, вибирайте відповідну музику. Однак якщо такого значка у вас немає, зайдіть в меню Наклейки і знайдіть стікер Музика. У пошуку можна вбити ім’я артиста або назву пісні, щоб знайти щось конкретне. Якщо знайти все ж таки не вдається, то, найімовірніше, ця музика недоступна на території України. Після того як ви вибрали трек, потрібно його красиво інтегрувати у вашу сториз. Для цього Instagram зробив одразу кілька функціоналів. Перше – виберіть фрагмент пісні, який вам потрібен. Внизу буде лінія та бігунок, де це можна зробити. Далі можна вибрати, яким буде значок музики у вашій сторінці. Майже всім трекам доступний квадратний значок. Найчастіше там зображується заставка альбому, з якого ця пісня. Також можна вибрати горизонтальну піктограму. Якщо ви на неї натиснете, вона змінить колір. У такий спосіб вибираєте той, що підходить вам за гамою. Деякі пісні доступні також у караоке-форматі. Як і інші предмети у вашій сториз, розмір і розташування музики можна змінювати на власний розсуд.

Додавання музики в сториз в Instagram – відео

Якщо по фото вам складно орієнтуватися, то Факти Life записали коротке відео про те, як додати музику в сториз в Instagram.