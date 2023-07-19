В Украине функция Музыка доступна в Instagram-сториз еще с 2018 года, однако все еще остаются те, кто не знает, как ее использовать для оформления своих публикаций.

Музыку в сториз можно накладывать на фото. Хронометраж будет от 5 до 15 секунд. Также можно сопровождать песнями и видео. Там хронометраж до 60 секунд.

Как добавить музыку в сториз в Instagram

Стандартно заходите в функционал создания сториз и выбираете фото или видео, которое хотите опубликовать. Сверху в правом углу вы увидите значок Музыка. Нажимайте на него выбирайте подходящую музыку. Однако если такого значка у вас нет, то зайдите в меню Наклейки и найдите стикер Музыка. В поиске можно вбить имя артиста или название песни, чтобы найти что-то конкретное. Если найти все таки не удается, то, скорее всего, эта музыка недоступна на территории Украины. После того как вы выбрали трек, нужно его красиво интегрировать в вашу сториз. Для этого Instagram сделал сразу несколько функционалов. Первое — выберите фрагмент песни, который вам нужен. Внизу будет линия и бегунок, где это можно сделать. Далее можно выбрать, каким буде значок музыки в вашей сториз. Почти всем трекам доступна квадратная форма значка. Чаще всего там изображается заставка альбома, из которого эта песня. Также можно выбрать горизонтальный значок. Если вы на него нажмете, то он сменит цвет. Таким образом выбираете подходящий по гамме вам. Некоторые песни доступны также в караоке-формате. Как и другие предметы в вашей сториз, размер и расположение музыки можно менять на свое усмотрение.

Добавление музыки в сториз в Instagram — видео

Если по фото вам трудно ориентироваться, то Факты Life записали короткое видео о том, как добавить музыку в сториз в Instagram.