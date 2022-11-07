Сьогоднішня ситуація з відключеннями електроенергії змушує українців шукати альтернативи. Особливо це стосується тих, хто працює вдома.
Відсутність Wi-Fi та неможливість зарядити свій ноутбук – головні проблеми для людини, що працює дистанційно. Рятівним жилетом для українців стали кавʼярні, ресторани та коворкінги, які дозволяють спокійно працювати у своїх закладах.
Факти ICTV зібрали найкращі коворкінги та кавʼярні Києва, куди кожен може прийти та зайнятися роботою.
Generator
Generator — більше, ніж коворкінг.
Розташований він у будівлі, що є історичною пам’яткою Київської архітектури – в колишньому ресторані Динамо, створеному Йосипом Каракісом, легендарним містобудівником.
Generator має безліч залів:
- Open Space – відкритий простір на 80 робочих місць. Сюди можна прийти працювати безкоштовно.
- Private office – можна забронювати цілий офіс для роботи, де є усе необхідне для продуктивної роботи.
- Vip Suite – персональний простір для підприємців.
- Hot Desk – можна закріпити за собою одне місце в робочому просторі, а вкладену суму використати як депозит.
- One Day Office – можливість бронювання цілого офісу на один день.
- Meeting Rooms – приватні кімнати для переговорів з партнерами.
Попрацювати у цьому коворкінгу можна з 09:00 до 21:00. Найкращий варіант Open Space – ця зала безкоштовна та відкрита для будь-кого. Проте перед своїм приїздом місце краще забронювати.
Крім того, у Generator є власний ресторан, де можна придбати каву чи замовити обід. Кава обійдеться вам у 45-100 грн, а обід від 150 до 260 грн.
Локація за адресою вул. Михайла Грушевського 3, м. Київ.
Сад
Це мальовничий коворкінг у Києві для фрілансерів, стартаперів та людей, які по-справжньому захоплені роботою. Це ідеальний робочий простір, який справді надихає та поєднує однодумців та людей з різних професій.
У відкритому просторі є 75 робочих місць, лаунж-зона, безкоштовний чай, кава, печиво та паркування.
Сад розташований за адресою вул. Марії Капніст, 2 (поблизу метро Шулявська).
Працює коворкінг з понеділка до п’ятниці з 08:00 до 20:00, а у вихідні дні з 10:00 до 18:00.
Робочий простір платний: 70 грн/перша година, далі – 60 грн/год. На цілий день у будні – 250 грн, у вихідні – 200 грн.
kooperativ
Це робочий простір і творча майстерня, каталізатор руху та створення, місце подій та знайомств. Тут можна орендувати приватний офіс, працювати на закріпленому місці або в лаунжі, є десерти, кава, бар, капсули для зуму та для сну, а також душові.
Цей коворкінг цілодобовий, тому ви можете залишатися тут на ніч.
За таке задоволення доведеться віддати $20/день або від $200/місяць у лаунж-зоні, фіксоване робоче місце в офісі – $250/місяць, приватний офіс – $300; пропонують безкоштовний тестовий день.
Розташований kooperativ за адресою вул. Січових Стрільців, 23-А.
Creative State of Senator
Creative States (Креативні Штати України) — це швидкозростаюча мережа гнучких робочих просторів преміум-класу з повним спектром оперативних послуг.
Тут ви зможете орендувати круті офіси і робочі місця. Локація розташована в діловому центрі Києва на 14 поверсі БЦ Senator і надає офісні рішення для команд будь-якого масштабу. Сьогодні він пропонує 55 готових офісів для команд від 1 до 40 осіб.
За одне робоче місце доведеться віддати $270/місяць та від $430/приватний офіс.
Адреса: вул. Московська, 32/2 (БЦ Senator, 14-й поверх).
BeeWorking
Це коворкінг для підприємців, IT-спеціалістів та творчих людей. Робочий простір має багато різних залів – від Open Space до Private office.
Також тут є лаундж-зона, зали для масштабних івентів та Meeting Room.
Забронювати робоче місце у Open Space можна від $150/місяць.
Peremoga
Цей коворкінг має обладнану кухню, безлімітний чай, каву та печиво, принт-зону, переговорні кімнати, кімнату для медитації та масажний кабінет, у коворкінгу є до 50 місць.
Простір має кілька тарифів:
- Місце в коворкінгу — 420 грн/день або 90 грн/год (на вул. Ярославів Вал, 15).
- Фіксоване робоче місце — 8 тис. грн/місяць.
Працює Peremoga щодня з 8:00 до 20:00. Приємний момент, що коворкінг має генератор на випадок відключень світла.