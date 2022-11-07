Сьогоднішня ситуація з відключеннями електроенергії змушує українців шукати альтернативи. Особливо це стосується тих, хто працює вдома.

Відсутність Wi-Fi та неможливість зарядити свій ноутбук – головні проблеми для людини, що працює дистанційно. Рятівним жилетом для українців стали кавʼярні, ресторани та коворкінги, які дозволяють спокійно працювати у своїх закладах.

Факти ICTV зібрали найкращі коворкінги та кавʼярні Києва, куди кожен може прийти та зайнятися роботою.

Зараз дивляться

Generator — більше, ніж коворкінг.

Розташований він у будівлі, що є історичною пам’яткою Київської архітектури – в колишньому ресторані Динамо, створеному Йосипом Каракісом, легендарним містобудівником.

Generator має безліч залів:

Open Space – відкритий простір на 80 робочих місць. Сюди можна прийти працювати безкоштовно.

– відкритий простір на 80 робочих місць. Сюди можна прийти працювати Private office – можна забронювати цілий офіс для роботи, де є усе необхідне для продуктивної роботи.

Vip Suite – персональний простір для підприємців.

Hot Desk – можна закріпити за собою одне місце в робочому просторі, а вкладену суму використати як депозит.

One Day Office – можливість бронювання цілого офісу на один день.

Meeting Rooms – приватні кімнати для переговорів з партнерами.

Попрацювати у цьому коворкінгу можна з 09:00 до 21:00. Найкращий варіант Open Space – ця зала безкоштовна та відкрита для будь-кого. Проте перед своїм приїздом місце краще забронювати.

Крім того, у Generator є власний ресторан, де можна придбати каву чи замовити обід. Кава обійдеться вам у 45-100 грн, а обід від 150 до 260 грн.

Локація за адресою вул. Михайла Грушевського 3, м. Київ.

Це мальовничий коворкінг у Києві для фрілансерів, стартаперів та людей, які по-справжньому захоплені роботою. Це ідеальний робочий простір, який справді надихає та поєднує однодумців та людей з різних професій.

У відкритому просторі є 75 робочих місць, лаунж-зона, безкоштовний чай, кава, печиво та паркування.

Сад розташований за адресою вул. Марії Капніст, 2 (поблизу метро Шулявська).

Працює коворкінг з понеділка до п’ятниці з 08:00 до 20:00, а у вихідні дні з 10:00 до 18:00.

Робочий простір платний: 70 грн/перша година, далі – 60 грн/год. На цілий день у будні – 250 грн, у вихідні – 200 грн.

Це робочий простір і творча майстерня, каталізатор руху та створення, місце подій та знайомств. Тут можна орендувати приватний офіс, працювати на закріпленому місці або в лаунжі, є десерти, кава, бар, капсули для зуму та для сну, а також душові.

Цей коворкінг цілодобовий, тому ви можете залишатися тут на ніч.

За таке задоволення доведеться віддати $20/день або від $200/місяць у лаунж-зоні, фіксоване робоче місце в офісі – $250/місяць, приватний офіс – $300; пропонують безкоштовний тестовий день.

Розташований kooperativ за адресою вул. Січових Стрільців, 23-А.

Creative States (Креативні Штати України) — це швидкозростаюча мережа гнучких робочих просторів преміум-класу з повним спектром оперативних послуг.

Тут ви зможете орендувати круті офіси і робочі місця. Локація розташована в діловому центрі Києва на 14 поверсі БЦ Senator і надає офісні рішення для команд будь-якого масштабу. Сьогодні він пропонує 55 готових офісів для команд від 1 до 40 осіб.

За одне робоче місце доведеться віддати $270/місяць та від $430/приватний офіс.

Адреса: вул. Московська, 32/2 (БЦ Senator, 14-й поверх).

Це коворкінг для підприємців, IT-спеціалістів та творчих людей. Робочий простір має багато різних залів – від Open Space до Private office.

Також тут є лаундж-зона, зали для масштабних івентів та Meeting Room.

Забронювати робоче місце у Open Space можна від $150/місяць.

Адреса: вул. Михайла Ломоносова, 73з. Простір працює цілодобово, деталі за телефоном 063 102 2979.