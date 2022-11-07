Сегодняшняя ситуация с отключениями электроэнергии вынуждает украинцев искать альтернативу. Особенно это касается тех, кто работает дома.

Отсутствие Wi-Fi и невозможность зарядить свой ноутбук – главные проблемы для человека, работающего дистанционно. Спасительным жилетом для украинцев стали кофейни, рестораны и коворкинги, которые позволяют спокойно работать в своих заведениях.

Факты ICTV собрали лучшие коворкинги и кафе Киева, куда каждый может прийти на заняться работой.

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Generator – больше, чем коворкинг.

Расположен он в здании, являющемся историческим памятником Киевской архитектуры — в бывшем ресторане Динамо, созданном Иосифом Каракисом, легендарным градостроителем.

Generator имеет множество залов:

Open Space – открытое пространство на 80 рабочих мест. Сюда можно прийти бесплатно .

– открытое пространство на 80 рабочих мест. Сюда можно прийти . Private office – можно забронировать целый офис для работы, где есть все необходимое для производительной работы.

Vip Suite – персональное пространство для предпринимателей.

Hot Desk – можно закрепить за собой одно место в рабочем пространстве, а вложенную сумму использовать как депозит.

One Day Office – возможность бронирования целого офиса на один день.

Meeting Rooms – частные комнаты для переговоров с партнерами.

Поработать в этом коворкинге можно с 09:00 до 21:00. Лучший вариант Open Space — этот зал бесплатный и открыт для каждого. Однако перед своим приездом место лучше забронировать.

Кроме того, у Generator есть собственный ресторан, где можно приобрести кофе или заказать обед. Кофе обойдется вам в 45-100 грн, а обед от 150 до 260 грн.

Локация по адресу ул. Михаила Грушевского, 3, г. Киев.

Это живописный коворкинг в Киеве для фрилансеров, стартаперов и людей, по-настоящему увлеченных работой. Это идеальное рабочее пространство, которое действительно вдохновляет и объединяет единомышленников и людей разных профессий.

В открытом пространстве есть 75 рабочих мест, лаунж-зона, бесплатный чай, кофе, печенье и парковка.

Сад находится по адресу ул. Марии Капнист, 2 (рядом метро Шулявская).

Работает коворкинг с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, а в выходные дни с 10:00 до 18:00.

Рабочее пространство платное: 70 грн/первый час, далее – 60/час. На целый день по будням – 250 грн, по выходным – 200 грн.

Это рабочее пространство и творческая мастерская, катализатор движения и создания, место событий и знакомств. Здесь можно арендовать частный офис, работать на закрепленном месте или в лаунже, есть десерты, кофе, бар, капсулы для зума и сна, а также душевые.

Этот коворкинг круглосуточный, поэтому вы можете оставаться здесь на ночь.

За такое удовольствие придется отдать – $20/день или от $200/месяц в лаунж-зоне, фиксированное рабочее место в офисе – $250/месяц, частный офис – $300; предлагают бесплатный тестовый день.

Находится kooperativ по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 23-А.

Creative States (Креативные Штаты Украины) – это быстрорастущая сеть гибких рабочих пространств премиум-класса с полным спектром оперативных услуг.

Здесь вы сможете арендовать крутые офисы и рабочие места. Локация расположена в деловом центре Киева на 14 этаже БЦ Senator и предоставляет офисные решения для команд любого масштаба. Сегодня он предлагает 55 готовых офисов для команд от 1 до 40 человек.

За одно рабочее место придется отдать $270/месяц и от $430/частный офис.

Адрес: ул. Московская, 32/2 (БЦ Senator, 14-й этаж).

Это коворкинг для предпринимателей, IT-специалистов и творческих людей. Рабочее пространство имеет много разных залов – от Open Space до Private office.

Также здесь есть лаундж-зона, залы для масштабных ивентов и Meeting Room.

Забронировать рабочее место в Open Space можно от $150/месяц.

Адрес: ул. Михаила Ломоносова, 73з. Пространство работает круглосуточно, детали по телефону 063 102 2979.

Коворкинг имеет оборудованную кухню, безлимитный чай, кофе и печенье, принт-зону, переговорные комнаты, комнату для медитации и массажный кабинет, в коворкинге до 50 мест.

Пространство имеет несколько тарифов:

Место в коворкинге — 420 грн/день или 90 грн/час (на ул. Ярославов Вал, 15).

или (на ул. Ярославов Вал, 15). Фиксированное рабочее место — 8 тыс. грн/месяц.

Работает Peremoga ежедневно с 8:00 до 20:00. Приятный момент, что коворкинг имеет генератор на случай отключений света.