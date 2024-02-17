Троянди – багатство будь-якого саду. Цю рослину з давніх-давен вважали королевою квітів. Однак, тендітна та зваблива красуня, як і титулована особа, досить вибаглива та вимагає до себе особливого підходу. Як правильно обрізати троянди, які інструменти для цього знадобляться, коли це потрібно робити та для чого – Факти ICTV розпитали у нашого постійного експерта із захисту рослин Олексія Колесника.

Навіщо обрізати троянди

Обрізка є запорукою успішного зростання і здорового розвитку рослини. Для троянд цю процедуру проводять, аби прискорити зростання молодих пагонів, знизити сприйнятливість культури до захворювань і підвищити стійкість до шкідників. Загалом це гарно впливає на зміцнення рослини, збільшує витривалість квітки до морозів та оптимізує циркуляцію повітря у пагонах.

– Обрізка троянд є важливою маніпуляцією, яка значно зменшує ризик захворювання рослин через видалення хворих та пошкоджених гілок. Також обрізка стимулює зростання молодих пагонів та квітів, дозволяє контролювати форму та розмір рослини, – пояснює наш постійний експерт із захисту рослин Олексій Колесник.

За його словами, без обрізки троянди випускатимуть значно менше квітів, тому що ресурси будуть витрачатися на формування нових, загущених пагонів. Як наслідок королівські кущі втратять привабливий зовнішній вигляд та силу.

Зараз дивляться

Однак не всі троянди потребують обрізки. Так, маніпуляцію не варто проводити для паркових, ґрунтопокривних, гібридних красунь, а плетистим кущикам буде достатньо лише обрізки сухих гілок.

Коли потрібно обрізати троянди

Як практично і всі рослини, троянди варто обрізати навесні та восени, коли загрози сильних заморозків вже або ще немає, але рослина знаходиться у стані спокою.

Обрізка троянд навесні

Навесні троянду можна обрізати з кінця лютого до середини березня. Перед початком обрізки зверніть увагу на ростові бруньки – вони мають почати набухати. Якщо молоді прирости пошкодила низька температура – обрізайте їх до рівня сплячих бруньок.

Обрізка троянд восени

Осінню обрізку троянд проводять поступово – починають у вересні і закінчують у листопаді. Так, з жовтня на рослині видаляють хворі і засохлі листочки. Здорові обрізають наприкінці осені перед укриттям троянд.

Восени на трояндах обов’язково потрібно видалити все листя з ознаками грибка і хвороб. Якщо цього не зробити, то за час зимівлі під укриттям недуга пошириться по всій квітці.

Також троянди можна обрізати і влітку. Це роблять тоді, коли необхідно видалити зів’ялі бутони. Вдаються до цієї маніпуляцію протягом усього цвітіння куща. Таким чином, садівники мінімізують загрозу виникнення захворювань. Також це допомагає усунути джерела гниття.

Крім того, витрата добрив зменшується через обрізку непотрібних пагонів, а цвітіння у ремонтантних троянд посилюється.

– Якщо ваші троянди дуже заражені хворобами чи шкідниками, уражені частини можна видалити і в літку, мінімізуючи шкоду, – зазначає наш постійний експерт з рослин.

У другій половині серпня варто закінчити літню обрізку – це дозволить трояндам не утворювати нові пагони, які взимку можуть постраждати від морозів.

Які інструменти знадобляться для обрізки троянд

Перед тим як стати до обрізки троянд підготуйте садовий ніж або секатор, садову пилку. Також вам знадобляться щільні рукавички, граблі, антисептик для ножа чи секатора, засіб для знезараження пагонів.

– Для обрізки вам потрібні гострий секатор, який бажано протирати спиртовим розчином після кожної рослини. А щільні рукавички допоможуть уникнути травмування шипами троянд, – розповідає Олексій Колесник.

Для обробки зрізів краще застосовувати садовий вар або розчин мідного купоросу. Якщо його немає вдома, то замість них можна взяти марганцівку або активоване вугілля.

На якому рівні обрізати троянди

Пагони потрібно коротити на рівні п’яти – семи бруньок від основи. Довге обрізання роблять для сильнорослих плетистих і високорослих чайно-гібридних троянд. Їх пагони вкорочують несильно: на рівні 8–15 бруньок від основи куща.

Як потрібно правильно обрізати троянди

Для початку давайте розглянемо, які види обрізки троянд є.

Санітарна

Під час такої обрізки видаляються старі, хворі або мертві пагони. Для того, аби визначити, які саме гілки варто прибрати, варто уважно їх оглянути. Тут можна орієнтуватися на відтінок зрізу – якщо є коричнева серцевина, то цей пагін необхідно вкоротити.

Омолоджувальна

Цю процедуру проводять, аби продовжити життя трояндам. Така обрізка допомагає стимулювати зростання нових пагонів.

Формувальна

Для того, аби надати кущу троянд гарну та естетичну форму садівники вдаються до формуючої обрізки. Видаляють слабкі пагони знизу рослини, які не будуть цвісти, а також конкуруючі стебла та ті, що ростуть усередину куща (вони заважають проникненню світла і повітря). Такі заходи допомагають у боротьбі із загущенням троянд.

Стимулювальна

Цю маніпуляцію проводять, якщо троянда слабо цвіла або кущ зупинився в рості. Радикальна “стрижка” куща сприятиме бурхливому зростанню пагонів. Зокрема слабкі пагони вкорочують більше, а сильні – менше.

Кожна з зазначених видів обрізки має свої особливості, але схема не відрізняється. Наш постійний експерт з рослин розкрив універсальну інструкцію, яка підходить для кожної з них. Перед початком маніпуляції не забудьте підготувати всі необхідні інструменти.

Крок 1. Зрізаємо невеликі, тонкі пагони

Ці гілочки видаляються відразу і беззастережно, оскільки вони зовсім не потрібні для повноцінної вегетації сортової рослини.

– Зрізи потрібно робити косі під кутом близько 45°, відступаючи пів сантиметра від бруньки, це дозволить уникнути застою вологи на зрізі та гниття, – зазначає наш постійний експерт з рослин.

Якщо обрізку проводите восени, то також варто видалити пожовкле листя з троянд.

Крок 2. Вкорочуємо хворі та пошкоджені гілки

Варто обрізати хворі, пошкоджені та схрещені гілки.

Крок 3. Обрізаємо великі пагони

У куща має залишитися не більше чотирьох молодих пагонів.

– Формування троянд проводиться шляхом видалення зайвих гілок, що стимулюватиме зростання верхніх бруньок, найближчих до зрізу, в залежності від виду та сорту, – додає Олексій Колесник.

Крок 4. Обробка зрізів.

Найбільші зрізи варто обробити садовим варом чи іншими засобами, щоб запобігти зараженню.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як виростити троянди з букета в домашніх умовах.