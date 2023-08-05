Хоча поліетиленові пакети вже відходять у минуле через шкоду довкіллю та екології, їх все одно використовують у побуті. Також з’явились ековаріанти торбинок. Щоби не купляти постійно нові, радимо навчитися їх правильно зберігати у себе вдома. Тож як складати пакети так, щоб вони займали мінімум місця – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Як складати пакети

Щоб пакети не захаращували квартиру, радимо навчитися їх правильно складати. Так, наприклад, можна скористатися способом, який оприлюднив користувач Reddit. Він наочно у короткому відео продемонстрував, як складати пакети. Детальніше про цей метод та покрокову інструкцію п’яти інших способів складання пакетів – читайте нижче.

Спосіб 1. Трикутник

Крок 1. Візьміть пакет та вирівняйте його на столі.

Крок 2. Складіть пакет знизу вверх прямокутником, залишивши лише ручки.

Крок 3. Загорніть краї пакета, так щоб вийшов квадрат.

Крок 4. Зробіть з квадрата трикутник, як під час складання пап’є-маше.

Крок 5. Зачепіть за кут трикутничка ручки пакету.

Наочно, як компактно складати пакети – дивіться у відео.

Спосіб 2. Вузли

Для звичайних поліетиленових торбинок є аналогічний лайфхак, що дає змогу скласти пакети компактно.

Крок 1. Візьміть поліетиленовий пакет та вирівняйте його на столі.

Крок 2. Зберіть торбинку по довжині в один довгий, але вузький прямокутник.

Крок 3. Зав’яжіть торбинку у вузол.

Спосіб 3. Трикутнички

Щоби компактно скласти пакет, можна скористатися таким способом.

Крок 1. Зробіть із пакета довгий, але вузький за шириною прямокутник.

Крок 2. Підіймайтеся поступово нагору прямокутника, роблячи з нього невеличкі трикутники.

Крок 3. Хвостик трикутника упакуйте в середину.

Для компактного зберігання зібраних пакетів можете використовувати спеціальний контейнер.

Спосіб 4. Рулони

Щоби пакети займали мінімум місця, можна також скористатися нижченаведеним способом.

Крок 1. Кожен пакет потрібно скласти вдвоє.

Крок 2. Викладіть пакети один за одним так, щоб кінець кожного перетинався з початком наступного.

Крок 3. Далі варто загнути ручки першого пакета та почати скручувати його у своєрідну трубочку.

Крок 4. Щойно довжина одного пакета закінчиться, продовжуйте скручувати наступний. Так у вас вийде єдиний рулон з великої кількості пакетів.

Відеоінструкцію, як складати пакети – дивіться на відео.

Спосіб 5. Конвертики

Крок 1. Акуратно розрівняйте полотно.

Крок 2. Складіть пакет спочатку горизонтально навпіл, потім вертикально. Має вийти невеликий прямокутник.

Крок 3. Компактно утрамбуйте отримані конвертики у будь-яку зручну коробку.

Таким методом найкраще складати мішечки з врізними, прорубними і круглими ручками.

Але не всі пакети можна скласти такими способами. Адже бувають доволі великі та щільні торбинки, які незручно скручувати чи робити з них фігури, як-от трикутники чи прямокутники. Та й розплутувати їх потім важче. Тоді можна скористатися таким методом складання пакетів, як вішалка.

Спосіб 6. Вішалка

Покладіть пакети на перекладині десь на дверцятах у тумбочці, наприклад, під мийкою.

Де зберігати складені пакети

Найочевидніший спосіб зберігання вже складених компактно пакетів — в шухляді. Але якщо додати трохи фантазії, можна заощадити простір і навіть гармонійно вписати в інтер’єр ємність з пакетами.

Сумки

Розсортуйте пакети за розмірами і покладіть у декілька невеликих, однакових за розміром сумочок. У нижній частині зробіть прорізи, щоби пакети було зручно діставати. А самі сумки повісьте в закритому місці на кухні.

Баклажка

Замість сумок можна використовувати пластикові ємності. Вони тримають форму і не дають пакетам гуляти по всій кухні. Можна зробити таку схованку для пакетів з великої пластикової пляшки або каністри.

Пляшку можна розфарбувати акриловими фарбами, обклеїти самоклейкою плівкою або декоративним папером, а можна одягнути в “сорочку” з тканини.

Коробка

Таке сховище можна виготовити із картонної коробки. Підійде упаковка для взуття чи навіть салатник квадратної форми.

Достатньо прорізати в ємності отвори, через які буде зручно діставати пакети.

Сподіваємося, що ці прості методи стануть вам у пригоді. Радимо обирати пакети, виготовлені з екоматеріалів, ті, що не шкодять довкіллю.