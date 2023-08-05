Хотя полиэтиленовые пакеты уже отходят в прошлое из-за вреда окружающей среде и экологии, их все равно используют в быту. Также появились эко-варианты сумок. Чтобы не покупать постоянно новые, советуем научиться их правильно хранить у себя дома. Как складывать пакеты так, чтобы они занимали минимум места — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Как складывать пакеты

Чтобы пакеты не загромождали квартиру, советуем научиться их правильно складывать. Так, например, можно воспользоваться способом, который опубликовал пользователь Reddit. Он наглядно в коротком видео продемонстрировал, как складывать пакеты. Подробнее об этом методе и пошаговую инструкцию пяти других способов, как складывать пакеты — читайте ниже.

Способ 1. Треугольник

Шаг 1. Возьмите пакет и выровняйте его на столе.

Шаг 2. Сложите пакет снизу вверх так, чтоб вышел вытянутый прямоугольник и остались только ручки.

Шаг 3. Заверните края пакета, так чтобы получился квадрат.

Шаг 4. Сделайте из квадрата треугольник.

Шаг 5. Зацепите за угол треугольничка ручки пакета.

Наглядно, как компактно складывать пакеты — смотрите в видео.

Способ 2. Узлы

Для обычных полиэтиленовых сумок есть аналогичный лайфхак, позволяющий сложить пакеты компактно.

Шаг 1. Возьмите полиэтиленовый пакет и выровняйте его на столе.

Шаг 2. Соберите пакет по длине в один длинный, но узкий прямоугольник.

Шаг 3. Завяжите пакет в узел.

Способ 3. Треугольнички

Чтобы компактно сложить пакет, можно воспользоваться следующим способом.

Шаг 1. Сделайте из пакета длинный, но узкий по ширине прямоугольник.

Шаг 2. Поднимайтесь постепенно вверх прямоугольника, делая из него небольшие треугольники.

Шаг 3. Хвостик треугольника упакуйте в середину.

Для компактного хранения собранных пакетов можете взять специальный контейнер.

Способ 4. Рулоны

Чтобы пакеты занимали минимум места, можно также воспользоваться следующим способом.

Шаг 1. Каждый пакет нужно сложить вдвое.

Шаг 2. Выложить пакеты друг за другом так, чтобы конец каждого пересекался с началом следующего.

Шаг 3. Далее загнуть ручки первого пакета и начать скручивать его в своеобразную трубочку.

Шаг 4. Как только длина одного пакета закончится, продолжайте скручивать следующий. Так у вас получится единый рулон из большого количества пакетов.

Видеоинструкцию, как складывать пакеты — смотрите на видео.

Способ 5. Конвертики

Шаг 1. Аккуратно разровняйте полотно.

Шаг 2. Сложите пакет сначала горизонтально пополам, затем вертикально. Должен получиться небольшой прямоугольник.

Шаг 3. Компактно утрамбуйте полученные конвертики в любую удобную коробку.

Таким методом лучше всего складывать мешочки с врезными, прорубными и круглыми ручками.

Но не все пакеты можно сложить такими способами. Бывают достаточно большие и плотные мешочки, которые неудобно скручивать или делать из них фигуры, такие как треугольники или прямоугольники. И распутывать их потом труднее. Тогда можно воспользоваться таким методом складывания пакетов, как вешалка.

Способ 6. Вешалка

Положите пакеты на перекладине где-то на дверце в тумбочке, например под мойкой.

Где хранить сложенные пакеты

Самый очевидный способ хранения уже сложенных компактно пакетов — в ящике. Но если добавить немного фантазии, можно сэкономить пространство и даже гармонично вписать в интерьер емкость с пакетами.

Сумки

Рассортируйте пакеты по размерам и положите в несколько небольших, одинаковых по размеру сумочек. В нижней части сделайте прорези, чтобы пакеты было удобно доставать. А сами сумки повесьте в закрытом месте на кухне.

Баклажка

Вместо сумок можно использовать пластиковые емкости. Они держат форму и не дают пакетам гулять по всей кухне. Можно сделать такой тайник для пакетов из большой пластиковой бутылки или канистры.

Бутылку можно раскрасить акриловыми красками, оклеить самоклеящейся пленкой или декоративной бумагой, а можно одеть в “рубашку” из ткани.

Коробка

Подобное хранилище можно изготовить из картонной коробки. Подойдет упаковка для обуви и даже салатник квадратной формы.

Достаточно прорезать в емкости отверстия, через которые будет удобно доставать пакеты.

Надеемся, что эти простые методы вам пригодятся. Советуем выбирать пакеты, изготовленные из эко-материалов — тех, которые не вредят окружающей среде.