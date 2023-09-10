Червона ягідка стало улюбленицею на столі, адже вона не лише смачна, а й корисна. Відомо, що малина містить велику кількість цінних для організму антиоксидантів, таких як вітамін С, вітамін Е та флавоноїди. А якщо це ще і ягідка з власного городу – то їсти її вдвічі приємніше і можна не переживати про гербіциди.

Коли варто садити малину восени і як це правильно робити – Фактам ICTV розповів спеціаліст із захисту рослин та комах Олексій Колесник.

Коли садити малину восени

Люди, які хочуть висадити малину у себе на городі, задумуються, коли садити малину восени, в якому місяці це робити.

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– Найкраще висаджувати кущі малини, коли всі процеси в рослині сповільнюються та вона входить у стан зимівлі, але і не надто пізно, щоб кущ встиг прийнятися на новому місці до початку заморозків, – говорить Колесник.

Найкращий термін висадки малини – з середини вересня до середини жовтня. Посадждені в цей період кущі малини встигають підрости й зміцніти до зими.

Як правильно садити малину восени

Колесник розповів про важливі моменти висадження малини восени.

Крок 1. Обираємо ділянку

Малина полюбляє сонячне світло, тому чудово почуватиметься під його промінчиками. Також варто обирати захищене від протягів місце.

Ділянку для малини потрібно готувати заздалегідь та садити на ній сидерати. Це рослини, які вирощуються з метою подальшого закладення в ґрунт для поліпшення його структури, збагачення азотом і пригнічення росту бур’янів.

Але якщо часу на це немає, то підійде місце, де до цього росли багаторічні трави. Проте малину не рекомендовано висаджувати після пасльонових чи суниці.

Стосовно ґрунту, то ця культура любить супіщані та суглинисті типи.

Крок 2. Обираємо саджанці

Для посадки малини восени необхідні однорічні кореневі саджанці невеликого розміру, вони виростають на коренях великого куща. Пам’ятайте, що перед висадкою їх потрібно ретельно оглянути – вони повинні мати добре розвинену кореневу систему та не бути хворими на вигляд.

Не варто зупиняти свій вибір і на саджанцях малини з товстими стеблами і тим більше купляти цілі кущики. Стебло повинно бути тоненьким або середньої товщини, без будь-яких відростків, з кількома листочками.

Зверніть увагу і на те, як саме продавець зберігає саджанці. Якщо вони відкриті – то дуже велика ймовірність того, що корені будуть пересушені. Якщо ж довгий час корінці лежали у закритому пакеті, то є небезпека придбати рослину з гнилим коренем.

Крок 2. Дотримуємося відстані

Під час висадки малини потрібно дотримуватися оптимальної відстані. Так, між рослинами в рядку повинно залишатися не менше 30 см, а між рядками – 3 м.

Крок 3. Висаджуємо малину

Візьміть саджанець малини та занурьте стебло у ґрунт, а далі прикопайте корінці землею. Глибина посадки малини повинна бути близько 35 см.

– Під час висадження малини потрібно на кілька сантиметрів заглиблювати стебло, ретельно прикопуючи пухким ґрунтом коріння, – каже спеціаліст із захисту рослин та комах.

Крок 4. Поливаємо

Після того як саджанці малини будуть посаджені, потрібно для найкращого контакту кореневої системи з ґрунтом добре пролити їх водою.

Крок 5. Мульчуємо ґрунт

Після висадження малини потрібно також провести мульчування (вкривання поверхні, – Ред.) ґрунту навколо саджанців тирсою, перепрілим гноєм або торфом.

Секрети гарного врожаю малини після висадження

Колесник запевняє, що калій, кальцій та фосфор – елементи, які значно підвищують шанси на гарний врожай малини. Фосфор – бере участь у цвітінні і запиленні, калій та кальцій – необхідні для формування самих ягід.

Тож у спеціалізованому магазині можете придбати відповідне добриво, яке міситиме ці поживні мікроелекменти.

І пам’ятайте, малинник не повинен мати сусідами плодові дерева, полуницю, пасльонові. Це допоможе уберегти ягідку від хробаків.

До речі, раніше Факти ICTV писали, які ще існують причини появи у малині хробаків, чи можна їсти таку ягоду, а також як позбутися паразитів.