Красная ягодка стала любимицей на столе, ведь она не только вкусная, но и полезная. Известно, что малина содержит большое количество ценных для организма антиоксидантов, таких как витамин С, витамин Е и флавоноиды. А если эта ягодка еще и с собственного огорода — то есть ее вдвойне приятнее и можно не переживать о гербицидах.

Когда стоит сажать малину осенью и как это правильно делать — Фактам ICTV рассказал специалист по защите растений и насекомых Алексей Колесник.

Когда сажать малину осенью

Люди, которые хотят высадить эту ягоду у себя на огороде, задумываются, когда лучше сажать малину осенью, в каком месяце это делать.

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— Лучше всего высаживать кусты малины, когда все процессы в растении замедляются и оно входит в состояние зимовки, но и не слишком поздно, чтобы куст успел приняться на новом месте до начала заморозков, — говорит Колесник.

Как правило, лучший срок высадки малины — с середины сентября до середины октября. Посаженные в этот период кусты малины успевают подрасти и окрепнуть до зимы.

Как правильно сажать малину осенью

Колесник рассказал о важных моментах посадки малины осенью.

Шаг 1. Выбираем участок

Малина любит солнечный свет, поэтому прекрасно будет себя чувствовать под его лучами. Также стоит выбирать защищенное от сквозняков место.

Как правило, участок для малины нужно готовить заранее и сажать на нем сидераты. Это растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву для улучшения ее структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.

Но если времени на это нет, то подойдет место, где до этого росли многолетние травы. Однако стоит отметить — малину не рекомендуется высаживать после пасленовых или земляники.

Относительно почвы, то эта культура любит супесчаные и суглинистые типы.

Шаг 2. Выбираем саженцы

Для посадки малины осенью необходимо взять однолетние корневые саженцы небольшого размера, они вырастают на корнях большого куста. Помните, что отпрыски малины перед высадкой нужно тщательно осмотреть — они должны прежде всего иметь хорошо развитую корневую систему и не быть больными на вид.

Не стоит останавливать свой выбор и на саженцах малины с толстыми стеблями и тем более покупать целые кустики. Стебель должен быть тоненьким или средней толщины, без каких-либо отростков, с несколькими листочками.

Обратите внимание и на то, как продавец хранит саженцы. Если они открыты — то велика вероятность того, что корни будут пересушены. Если же долгое время корешки лежали в закрытом пакете, то есть опасность приобрести растение с гнилым корнем.

Шаг 2. Соблюдаем расстояние

Во время высадки малины нужно придерживаться оптимального расстояния. Так, между растениями в ряду должно оставаться не менее 30 см, а между рядами — 3 м.

Шаг 3. Высаживаем малину

Возьмите саженец малины и погрузите стебель в почву, а далее прикопайте корешки землей. Глубина посадки малины должна быть около 35 см.

— При высадке малины нужно на пару сантиметров углубить стебель, тщательно прикапывая рыхлой почвой корни, — говорит специалист по защите растений и насекомых.

Шаг 4. Поливаем

После того как отпрыски малины будут посажены, нужно для лучшего контакта корневой системы с почвой хорошо их пролить водой.

Шаг 5. Мульчируем почву

После высадки малины нужно также провести мульчирование (укрывание поверхности, — Ред.) почвы вокруг саженцев опилками, перепревшим навозом или торфом.

Секреты хорошего урожая малины после высадки

Колесник уверяет, что калий, кальций и фосфор — элементы, которые значительно повышают шансы на хороший урожай малины. Фосфор — принимает участие в цветении и опылении, калий и кальций — необходимы для формирования самих ягод.

Соответствующее удобрение, которое будет содержать эти питательные микроэлементы, можно приобрести в специализированных магазинах.

И помните, малинник не должен соседствовать с плодовыми деревьями, клубникой, пасленовыми. Это поможет уберечь ягодку от червей.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какие еще существуют причины появления в малине червей, можно ли есть такую ягоду, а также как избавиться от насекомых.