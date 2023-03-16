Навесні починається сезон висадки майбутніх овочів, фруктів та ягід. Це стосується і саджанців найпопулярнішої літньої ягоди – малини.

Щоб рослина дала добрий урожай та смачні плоди, потрібно вибрати відповідне місце, термін і, звісно ж, сорт.

Як правильно саджати малину навесні та що для цього потрібно, розповідають Факти ICTV.

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Коли можна починати висадку малини у відкритий ґрунт

Висадку малини здійснюють із початком теплого періоду, коли земля вже розмерзлася. Орієнтовний термін настає із середини березня – початку квітня. Варто встигнути висадити кущ до травня, поки не розпустилися бруньки.

Якщо ж ви вирішили садити малину в травні, а погода надто тепла, то краще зачекати і перенести процес на осінь.

Садівники почали практикувати ранню висадку. Тому не хвилюйтесь, якщо ви мусили посадити рослину раніше. Кущі малини можуть перетерпіти прохолоду, але лише в тому разі, якщо це не затяжні морози.

За місячним календарем на березень та квітень сприятливими днями для висадки малини є:

1-3, 12, 13, 27-31 березня

8, 9, 23-27 квітня

Вибір і підготовка саджанців малини

Коли вибираєте саджанці, звертайте увагу на такі параметри:

кущі повинні мати здоровий і свіжий вигляд;

перевірте стан гілок і коріння – вони не мають бути пошкодженими;

товщина молодої рослини – 12 мм. Якщо вам пропонують ширший, найімовірніше, це старий кущ;

довжина кореневої системи повинна бути до 25 см;

на саджанці має бути хоча б кілька пагонів із листям яскраво-зеленого кольору.

Вибір місця для висадки малини

Малина – сонцелюбна рослина. Тому краще обирати сонячну ділянку із захистом від холодного вітру. У затінку краще не висаджувати, адже це призведе до зниження родючості. Малина, хоч і любить якісний полив, проте слід уникати місць, де ґрунтові води лежать вище ніж за метр від поверхні.

Як саджати кущі малини

Посадка може бути ямковою або траншейною.

Ямкова посадка

Викопайте ямки завглибшки приблизно 40 см та завширшки 40-60 см.

Додайте в ямки добриво.

Поставте в кожну ямку 2-3 пагінця малини та присипте землею.

Траншейна посадка