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Когда сажать малину весной и как правильно это делать

16 марта 2023, 09:51
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
посадка малини
Источник: Unsplash

Весной начинается сезон высадки овощей, фруктов и ягод. Это касается и саженцев популярной летней ягоды — малины.

Чтобы растение дало хороший урожай и вкусные плоды, нужно выбрать подходящее место, срок и, конечно же, сорт.

Как правильно сажать малину весной и что для этого нужно, рассказывают Факты ICTV.

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Когда можно начинать высадку малины в открытый грунт

Высадку малины осуществляют с началом теплого периода, когда земля уже прогрелась. Ориентировочный срок наступает с середины марта — начала апреля. Нужно успеть высадить куст до мая, пока не распустились почки.

Если же вы решили сажать малину в мае, а погода слишком теплая, то лучше подождать и перенести процесс на осень.

Садоводы начали практиковать раннюю высадку. Поэтому не волнуйтесь, если пришлось садить растение раньше. Кусты малины могут переждать прохладу, но лишь в том случае, если это не затяжные морозы.

По лунному календарю на март и апрель благоприятными днями для высадки малины являются:

  • 1-3, 12, 13, 27-31 марта
  • 8, 9, 23-27 апреля

Выбор и подготовка саженцев малины

  • При выборе саженцев нужно обращать внимание на следующие параметры:кусты должны иметь здоровый и свежий вид;
  • проверьте состояние веток и корней — они не должны быть поврежденными;
  • толщина молодого растения — 12 мм. Если вам предлагают более широкий, скорее всего, это старый куст;
  • длина корневой системы должна быть до 25 см;
  • на саженце должно быть хотя бы несколько побегов с листьями ярко-зеленого цвета.

Выбор места для высадки малины

Малина — солнцелюбивое растение. Поэтому лучше выбирать солнечный участок с защитой от холодного ветра. В тени лучше не высаживать, поскольку это приведет к снижению урожайности. Малина, хоть и любит качественный полив, однако следует избегать мест, где грунтовые воды лежат выше метра от поверхности.

Как сажать кусты малины

Посадка может быть ямочной либо и траншейной.

Ямочная посадка

  • Выкопайте ямки глубиной примерно 40 см и шириной 40-60 см.
  • Положите в них удобрение.
  • Поставте в каждую ямку не более 2-3 саженцев малины и присыпьте землей.

Траншейная посадка

  • За 2-3 недели до посадки подготовьте траншеи глубиной 50-60 см и шириной около 50 см.
  • На дно траншеи положите листья, опилки и т.д. и присыпьте землей.
  • Распределите саженцы равномерно по траншее, засыпьте землей и полейте водой.
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