Весной начинается сезон высадки овощей, фруктов и ягод. Это касается и саженцев популярной летней ягоды — малины.

Чтобы растение дало хороший урожай и вкусные плоды, нужно выбрать подходящее место, срок и, конечно же, сорт.

Как правильно сажать малину весной и что для этого нужно, рассказывают Факты ICTV.

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Когда можно начинать высадку малины в открытый грунт

Высадку малины осуществляют с началом теплого периода, когда земля уже прогрелась. Ориентировочный срок наступает с середины марта — начала апреля. Нужно успеть высадить куст до мая, пока не распустились почки.

Если же вы решили сажать малину в мае, а погода слишком теплая, то лучше подождать и перенести процесс на осень.

Садоводы начали практиковать раннюю высадку. Поэтому не волнуйтесь, если пришлось садить растение раньше. Кусты малины могут переждать прохладу, но лишь в том случае, если это не затяжные морозы.

По лунному календарю на март и апрель благоприятными днями для высадки малины являются:

1-3, 12, 13, 27-31 марта

8, 9, 23-27 апреля

Выбор и подготовка саженцев малины

При выборе саженцев нужно обращать внимание на следующие параметры:кусты должны иметь здоровый и свежий вид;

проверьте состояние веток и корней — они не должны быть поврежденными;

толщина молодого растения — 12 мм. Если вам предлагают более широкий, скорее всего, это старый куст;

длина корневой системы должна быть до 25 см;

на саженце должно быть хотя бы несколько побегов с листьями ярко-зеленого цвета.

Выбор места для высадки малины

Малина — солнцелюбивое растение. Поэтому лучше выбирать солнечный участок с защитой от холодного ветра. В тени лучше не высаживать, поскольку это приведет к снижению урожайности. Малина, хоть и любит качественный полив, однако следует избегать мест, где грунтовые воды лежат выше метра от поверхности.

Как сажать кусты малины

Посадка может быть ямочной либо и траншейной.

Ямочная посадка

Выкопайте ямки глубиной примерно 40 см и шириной 40-60 см.

Положите в них удобрение.

Поставте в каждую ямку не более 2-3 саженцев малины и присыпьте землей.

Траншейная посадка