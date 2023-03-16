Весной начинается сезон высадки овощей, фруктов и ягод. Это касается и саженцев популярной летней ягоды — малины.
Чтобы растение дало хороший урожай и вкусные плоды, нужно выбрать подходящее место, срок и, конечно же, сорт.
Как правильно сажать малину весной и что для этого нужно, рассказывают Факты ICTV.
Когда можно начинать высадку малины в открытый грунт
Высадку малины осуществляют с началом теплого периода, когда земля уже прогрелась. Ориентировочный срок наступает с середины марта — начала апреля. Нужно успеть высадить куст до мая, пока не распустились почки.
Если же вы решили сажать малину в мае, а погода слишком теплая, то лучше подождать и перенести процесс на осень.
Садоводы начали практиковать раннюю высадку. Поэтому не волнуйтесь, если пришлось садить растение раньше. Кусты малины могут переждать прохладу, но лишь в том случае, если это не затяжные морозы.
По лунному календарю на март и апрель благоприятными днями для высадки малины являются:
- 1-3, 12, 13, 27-31 марта
- 8, 9, 23-27 апреля
Выбор и подготовка саженцев малины
- При выборе саженцев нужно обращать внимание на следующие параметры:кусты должны иметь здоровый и свежий вид;
- проверьте состояние веток и корней — они не должны быть поврежденными;
- толщина молодого растения — 12 мм. Если вам предлагают более широкий, скорее всего, это старый куст;
- длина корневой системы должна быть до 25 см;
- на саженце должно быть хотя бы несколько побегов с листьями ярко-зеленого цвета.
Выбор места для высадки малины
Малина — солнцелюбивое растение. Поэтому лучше выбирать солнечный участок с защитой от холодного ветра. В тени лучше не высаживать, поскольку это приведет к снижению урожайности. Малина, хоть и любит качественный полив, однако следует избегать мест, где грунтовые воды лежат выше метра от поверхности.
Как сажать кусты малины
Посадка может быть ямочной либо и траншейной.
Ямочная посадка
- Выкопайте ямки глубиной примерно 40 см и шириной 40-60 см.
- Положите в них удобрение.
- Поставте в каждую ямку не более 2-3 саженцев малины и присыпьте землей.
Траншейная посадка
- За 2-3 недели до посадки подготовьте траншеи глубиной 50-60 см и шириной около 50 см.
- На дно траншеи положите листья, опилки и т.д. и присыпьте землей.
- Распределите саженцы равномерно по траншее, засыпьте землей и полейте водой.