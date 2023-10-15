Як часто потрібно міняти постільну білизну – питання, яке чимало людей звело з розуму, бо в мережі називають терміни від тижня до місяця.

Тому Факти Life за вас розібралися з цією темою та розкажуть, коли та як варто замінювати і прати постільну білизну.

Коли потрібно міняти постільну білизну

Головним критерієм того, коли ж саме потрібно замінювати постільну білизну, є ступінь її забруднення. Наприклад, якщо на дворі осінь (тобто менше потієте, ніж влітку), а спите ви одні, то, скоріш за все, вам не потрібно замінювати постільну білизну частіше, ніж раз на два тижні. Проте якщо ви спите в парі, то напевно доведеться білизну відправляти у пральну машинку раз на тиждень чи півтора.

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Також не варто забувати про особисті особливості. Так, людям з акне або іншими дерматологічними хворобами рекомендують замінювати постільну білизну раз на тиждень.

Крім того, коли люди хворіють, навіть якщо ми говоримо про банальне ГРВІ, то постіль, за можливості, рекомендується замінювати раз на два-три дні. Якщо вже взагалі немає такої змоги, то відправте білизну у пралку одразу як станете на ноги.

Складніше з пранням постільної білизни немовляти. Її не можна прати рідше, ніж раз на тиждень чи півтора. Проте іноді бувають “аварії”, коли це треба зробити терміново. Щодо маленьких дітей, то тут можна збільшити проміжок прання до двох тижнів.

Підлітковий вік для людини супроводжується низкою змін в організмі. Тому постіль у пральну машинку рекомендується відправляти раз на півтора-два тижні.

Головні правила прання постільної білизни

Якщо ви хочете, щоб ваша постіль слугувала вам довгий час, дотримуйтесь температурного режиму, який вказав виробник. Проте існує низка загальних правил. Перше, на що варто звернути увагу – це тканина, а друге – колір. Наприклад, бавовняну білу постіль можна прати на 90 градусах. А ось будь-яку кольорову постіль ліпше не прати на температурному режимі вище 40 градусів. Постіль з бязі та сатину можна прати на 60 градусах.

Проте, у будь-якому випадку, перед першим використанням білизни її варто випрати. Робити це потрібно на низьких температурах – 20-30 градусів.

Щодо білих тканих, наприклад, з льону, то допускається використання відбілювача. Проте для делікатних тканин ліпше використовувати кисневий порошок. Щодо кольорової білизни, то вивести плями можна за допомогою плямовивідника. На маркетплейсах їх представлено чимало, проте дотримуйтесь інструкцій виробника, адже такими агресивними засобами легко можна зіпсувати постіль.

Одразу після завершення прання діставайте постіль з барабана. Якщо цього не зробити, то запах білизни зіпсується, а складки буде вкрай тяжко розгладити.