Как часто нужно менять постельное белье – вопрос, который многих свел с ума, потому что в сети называют сроки от недели до месяца.

Поэтому Факты Life за вас разобрались с этой темой и расскажут, когда и как следует заменять и стирать постельное белье.

Когда нужно менять постельное белье

Главным критерием того, когда же нужно заменять постельное белье, является степень его загрязнения. Например, если на дворе осень (то есть меньше потеете, чем летом), а спите вы одни, то, скорее всего, вам не нужно заменять постельное белье чаще, чем раз в две недели. Однако если вы спите в паре, то наверняка придется белье отправлять в стиральную машинку раз в неделю или полторы.

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Также не стоит забывать о личных особенностях. Так, людям с акне или другими дерматологическими болезнями рекомендуют заменять постельное белье раз в неделю.

Кроме того, когда люди болеют, даже если мы говорим о банальном ОРВИ, то постель, по возможности, рекомендуется заменять раз в два-три дня. Если вообще нет такой возможности, то отправьте белье в стиралку сразу как станете на ноги.

Сложнее со стиркой постельного белья младенцев. Ее нельзя стирать реже, чем раз в неделю или полторы. Однако иногда бывают “аварии”, когда это нужно сделать срочно. Что касается маленьких детей, то здесь можно увеличить промежуток стирки до двух недель.

Подростковый возраст для человека сопровождается рядом изменений в организме. Потому постель в стиральную машинку рекомендуется отправлять раз в полторы-две недели.

Главные правила стирки постельного белья

Если вы хотите, чтобы ваша постель служила вам долгое время, соблюдайте температурный режим, который указал производитель. Однако существует ряд общих правил. Первое, на что стоит обратить внимание – это ткань, а второе – цвет. Например, хлопчатобумажную белую постель можно стирать на 90 градусах. А вот любую цветную постель лучше не стирать на температурном режиме выше 40 градусов. Постель из бязи и сатина можно стирать на 60 градусах.

Однако, в любом случае, перед первым использованием белья его следует постирать. Делать это нужно на низких температурах – 20-30 градусов.

Что касается белых тканей, например, из льна, то допускается использование отбеливателя. Однако для деликатных тканей лучше использовать кислородный порошок. Что касается цветного белья, то вывести пятна можно с помощью пятновыводителя. На маркетплейсах их представлено немало, однако следуйте инструкциям производителя, ведь такими агрессивными средствами можно легко испортить постель.

Сразу после завершения стирки доставайте постель из барабана. Если этого не сделать, то запах белья испортится, а складки будет очень тяжело разгладить.