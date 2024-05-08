Навесні Україна розквітає в прямому сенсі слова, сповнюючись пахощів різних рослин. Особливе місце серед них займає акація. Вона привертає увагу не менше за славнозвісні сакури та має дуже приємний аромат.

Факти ICTV дізналися, коли квітне акація в Україні, щоби ви могли встигнути помилуватися нею та зробити гарні світлини на тлі дерев, що в цей період нагадують квітучі хмари.

Коли цвіте біла акація в Україні 2024

Сезон цвітіння акації на наших теренах зазвичай розпочинається наприкінці травня або на початку червня, коли теплі промені сонця вже достатньо нагріли ґрунт. Це природне явище відзначається масовим розквітом гілок і густим ароматом, що переповнює повітря навколо.

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Україна, зі своїм помірним кліматом, надає ідеальні умови для акації. Ці дерева ростуть по всій країні, особливо в лісостеповій зоні та на півдні.

Період цвітіння акації триває приблизно два-три тижні. Проте цей час може коливатися залежно від кліматичних умов у конкретному регіоні та від розташування дерев. Наприклад, в областях із теплішим кліматом цвітіння може розпочатися трохи раніше та тривати довше.