Весной Украина расцветает в прямом смысле слова, наполняясь благоуханием различных растений. Особое место среди них занимает акация. Она привлекает внимание не меньше знаменитых сакур и имеет очень приятный аромат.

Факты ICTV узнали, когда цветет акация в Украине, чтобы вы могли успеть полюбоваться ею и сделать красивые фотографии на фоне деревьев, которые в этот период напоминают цветущие облака.

Когда цветет белая акация в Украине 2024

Сезон цветения акации на нашей территории обычно начинается в конце мая или в начале июня, когда теплые лучи солнца уже достаточно нагрели почву. Это природное явление отмечается массовым расцветом ветвей и густым ароматом, переполняющим воздух вокруг.

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Украина, со своим умеренным климатом, предоставляет идеальные условия для акации. Эти деревья растут по всей стране, особенно в лесостепной зоне и на юге.

Период цветения акации длится примерно две-три недели. Однако это время может колебаться в зависимости от климатических условий в конкретном регионе и от расположения деревьев. Например, в областях с более теплым климатом цветение может начаться немного раньше и длиться дольше.