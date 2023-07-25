У теплу пору для собак небезпека може чатувати під кожним кущем. Йдеться про кліщів. Річ у тому, що окрім паразита на шкірі, тварина може підхопити й хворобу, яку переносить кліщ.

Як виявити кліща у собаки, а також, яку небезпеку він може нести, Факти Life розбиралися з лікарем ветеринарної медицини Іллею Проньком.

– Кліщі несуть у собі багато хвороб, деякі проявляються одразу, такі, як бабезіоз, інші можуть спати у тварині довго. На сьогодні вже є препарати, які допомагають тваринам не інфікуватися кліщем, – зазначає ветеринар.

Передусім, кожного разу, коли ви повертаєтеся з прогулянки, варто оглядати тварину. Найчастіше кліщі люблять ховатися на шиї, голові, за вухами, у паховій та ліктьовій зонах.

Кліща можна не лише намацати, а й побачити неозброєним оком. Розмір паразита – від 2-3 мм до 1 сантиметра.

Як видалити кліща з собаки

Заздалегідь придбайте набір для видалення кліщів. Він коштує не дороже від 150 грн. Там має бути спеціальний гачок, яким зручно прибирати паразита з собаки у такий спосіб, що не відірвати хоботок. Бо якщо ви його відірвете, це може спричинити запалення.

Якщо у вас немає спеціального обладнання, а запас знань і навичок досить бідний у цій сфері, то краще звернутися до лікаря. Адже вам все одно доведеться перевірити самого паразита на наявність інфекцій.

Крім того, не треба заливати кліща оліями, оцтом і рештою рідин, від яких страждає лише ваш улюбленець, а не комаха.

Ще один важливий момент – не стискайте паразита руками чи пінцетом. Це лише додасть ризику, що собака заразиться інфекцією.

Проводити маніпуляції варто у рукавичках, адже кліщі небезпечні й для людини, та у приміщенні з гарним освітленням.

Місце укусу потім обробіть і вирушайте до ветеринара. Адже все одно треба впевнитися, що кліщ не заразив вже чимось вашого улюбленця.

Профілактика кліщів у собаки

Найліпша боротьба з паразитами – це їхня профілактика. На ветеринарних маркетплейсах просто безліч різних форматів: краплі на загривок, ошийники, спреї, таблетки.