Власникам собак варто уважно стежити за тим, в якому стані кігті їхнього улюбленця. Такі послуги у салонах можуть коштувати від 100 грн. Проте не завжди на це є або кошти, або час, або можливість відвідин таких місць. Тому краще одразу подбайте про підстригання кігтів вашій собачці.

Підстригати кігті собаці самостійно – нескладно, проте варто купити спеціальні інструменти і дотримуватися низки правил, щоб не завдати шкоди своєму улюбленцю.

Як саме підстригати кігті собаці, розкажуть Факти Life і лікарка-ветеринар, власниця ветеринарного кабінету в смт Іванків, що на Київщині, Ксенія Берегова.

Коли час стригти кігті собаці

– Немає відповідного часу, коли потрібно стригти кігті, бажано починати це робити змалку, привчати кошеня чи цуценя до цієї процедури. Щоб відбувалася певна соціалізація. А ще кігті собак і кішок мають кровоносні судини, вони проходять поруч із кігтем, тому важливо починати обрізати кігті змалку, поки кігтеві пластини повністю не заповнені судинами, – зазначає ветеринар.

Лікар розповідає, що частота підрізання кігтів у собаки залежить від способу життя улюбленця.

– Якщо собака веде активний спосіб життя, то можна обрізати раз на 3-4 тижні. Проте, якщо це домашні улюбленці, які ведуть пасивний спосіб життя, потрібно обрізати раз на 2-3 тижні. Кігті мають властивість загортатись і спричиняти дискомфорт тварині під час ходьби, – наголошує Ксенія Берегова.

Чим найкраще стригти кігті собаці

Для початку обираємо необхідний інструмент для підрізання кігтів собаці. Є кілька видів:

секатор-кігтеріз;

гільйотина;

електроточилка для кігтів.

Зі свого боку, ветеринар рекомендує все-таки використовувати секатор-кігтеріз.

– У своїй практиці я використовую звичайні кігтерізи, адже ними простіше показати власнику, як захопити кіготь, і вони досить прості у використанні, – зазначає лікар.

Щоб обрати якісний, зверніть увагу на те, щоб він був із нержавної сталі чи латуні, мав гумові ручки анатомічної форми. Розмір секатора підбирайте під розмір вашого собаки. Вартість агрегата становить від 120 до 600 грн.

Також вам знадобиться пилочка, яка допоможе видалити гострі краї після підстригання кігтя.

Як підстригти кігті собаці

Зверніть увагу на те, як саме правильно відрізати кіготь собаці, адже ви можете його травмувати, якщо відріжете забагато.

Інструменти обробіть антисептиком;

знезаразьте лапи собаці;

вистрижіть за необхідності шерсть поміж подушечок;

знайдіть пульпу – це так звана жива частина кігтя собаки, яка розташована ближче до основи, вона здатна кровоточити;

кіготь варто відрізати приблизно на 1,5 мм нижче від пульпи;

відрізати кінчик варто одним різким і впевненим рухом.

Як полегшити підстригання кігтів собаці

Ветеринар зазначає, що головний момент успішного підстригання кігтів – це привчати собаку до маніпуляцій із двомісячного віку. Також спершу можете сходити до грумера, який покаже, як саме правильно обрізати кігті.

– Хвалити після процедури, давати смаколики, відвідувати грумера або ветеринара, який покаже, як правильно підрізати кігті та як знайти підхід до тварини, – зазначає Ксенія Берегова.

Перетворіть підстригання кігтів для собаки на ритуал, коли спочатку з нею граються, а після процедури на неї очікує смачна винагорода. Також подбайте про виховання улюбленця, адже щонайменше господар має знати, як заспокоїти собаку.