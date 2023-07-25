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Клещ на собаке — как найти и предотвратить заражение

25 июля 2023, 21:31
Евгения Шапоренко журналистка, выпускающая редактор YouTube-канала Факты ICTV
как выглядит клещ на собаке
Источник: УНИАН

В теплое время собак опасность может подстерегать под каждым кустом. Речь идет о клещах. Дело в том, что кроме паразита на коже, животное может подхватить болезнь, которую переносит клещ.

Как обнаружить клеща у собаки, а также, какую опасность он может нести, Факты Life разбирались с врачом ветеринарной медицины Ильей Пронько.

— Клещи несут в себе много болезней, некоторые появляются сразу, такие, как бабезиоз, другие могут спать в животном долго. На сегодняшний день уже есть препараты, которые помогают животным не инфицироваться клещом, — отмечает ветеринар.

Прежде всего, каждый раз, когда вы возвращаетесь с прогулки, следует осматривать животное. Чаще всего клещи любят прятаться на шее, голове, за ушами, в паховой и локтевой зонах.

Клеща можно не только нащупать, но и увидеть невооруженным глазом. Размер паразита от 2-3 мм до 1 сантиметра.

как выглядит клещ на собаке

Как удалить клеща с собаки

Заранее приобретите набор для удаления клещей. Он стоит не более 150 грн. Там должен быть специальный крючок, которым удобно убирать паразита с собаки таким образом, чтобы не оторвать хоботок. А если вы его оторвете, то это может повлечь за собой воспаление.

как выглядит клещ на собаке

Если у вас нет специального оборудования, а запас знаний и навыков достаточно беден в этой сфере, то лучше обратиться к врачу. Вам ведь все равно придется проверить самого паразита на наличие инфекций.

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Кроме того, не нужно заливать клеща маслами, уксусом и остальными жидкостями, которые только измучают вашего любимца, а не насекомое.

Еще один немаловажный момент не сжимайте паразита руками или пинцетом. Это лишь прибавит риска, что собака заразится инфекцией.

Проводить манипуляции следует в перчатках, ведь клещи опасны и для человека, и в помещении с хорошим освещением.

Место укуса затем обработайте и отправляйтесь к ветеринару. Ведь все равно нужно убедиться, что клещ не заразил уже чем-нибудь вашего любимца.

Профилактика клещей у собаки

Лучшая борьба с паразитами – это их профилактика. На ветеринарных маркетплейсах просто множество разных форматов: капли на холку, ошейники, спреи, таблетки.

— Гораздо менее токсично обрабатывать ежемесячно собаку от клещей качественными таблетированными препаратами, чем потерять время и животное. Если уж так получилось, что вы забыли обработать, а собаку укусил клещ — не медлите и идите к ветеринарному врачу, — отмечает Илья Пронько.

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