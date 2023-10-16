Підживлення аспірином у домашніх умовах може допомогти врятувати деякі рослини від багатьох хвороб. Проте це й може стати фатальним, якщо не дотримуватися низки правил. Ба більше, є рослини, які категорично заборонено підживлювати аспірином.

У тому, як підживлювати рослини аспірином (ацетилсаліциловою кислотою), Факти Life розбиралися з експерткою із догляду за рослинами компанії LoraShen Аліною Мороховець.

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– Насправді, як люди, які професійно займаються доглядом за рослинами, ми не використовуємо аспірин для підживлення рослин взагалі. Нас часто питають клієнти про аспірин, але є набагато ефективніші й точніші препарати, які допомагають вилікувати рослини. Не потрібно сприймати аспірин як панацею, – наголошує Аліна Мороховець.

За її словами, слід використовувати ґрунтову суміш за потребами кожної рослини, бо кожна потребує різної кислотності ґрунту та поживних речовин.

– Також після пересаджування необхідно полити антистресом або корневіном і сприснути епіном. Ці препарати знижують рівень стресу у рослин після пересадки та зміни локації, – розповідає експерт.

Вона додає, що для боротьби з хворобами необхідно використовувати фунгіциди – магнікур, топаз, фіто-м, ультрафіт, Тельдор.

– Від шкідників використовуємо інсектициди – актара, актелік, актофіт, актофіт форте, – зазначає Мороховець.

Як підживлювати рослини аспірином

Експерт наголошує, що аспірин може інколи бути використаний для підживлення домашніх рослин та квітів, але тільки в таких випадках:

якщо рослина починає в’янути або її листя стає жовтим;

якщо рослина страждає від бактеріальних або грибкових захворювань;

якщо рослина зазнала стресу під час пересаджування чи транспортування.

– Це ефективно, оскільки аспірин містить саліцилову кислоту, яка може допомогти знизити запалення й підсилити імунну систему рослини. Крім того, аспірин може допомогти знизити pH ґрунту, що може бути корисним для деяких видів рослин, – розповідає Аліна Мороховець.

Коли не можна підживлювати рослини аспірином

Не всі рослини будуть вам вдячні за підживлення аспірином (ацетилсаліциловою кислотою). Для цього є низка причин.

– Наприклад, рослини з родини городових (помідори, перці, баклажани) можуть постраждати від використання аспірину, оскільки він може спричинити забруднення їхніх плодів, – розповідає експерт.

За її словами, підживлення рослин аспірином в домашніх умовах спричинить негативні наслідки для рослин, які вже мають надмірну кислотність ґрунту. Наприклад, такі рослини, як азалія, папороть, камелія, монстера люблять ґрунт із підвищеною кислотністю.