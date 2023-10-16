Подкормка аспирином в домашних условиях может помочь спасти некоторые растения от ряда болезней. Однако это также может стать роковым, если не соблюдать ряда правил. Более того, есть растения, которые категорически запрещено подкармливать аспирином.

В том, как подкармливать растения аспирином, Факты Life разбирались с экспертом по уходу за растениями компании LoraShen Алиной Мороховец.

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— На самом деле, как люди, профессионально занимающиеся уходом за растениями, мы не используем аспирин для подкормки растений вообще. Нас часто спрашивают клиенты об аспирине, но есть гораздо более эффективные и точные препараты, которые помогают вылечить растения. Не нужно воспринимать аспирин как панацею, — подчеркивает Алина Мороховец.

По ее словам, необходимо использовать почвенную смесь в соответствии с потребностями каждого растения, потому что каждое растение требует разной кислотности почвы и питательных веществ.

— Также после пересадки необходимо полить антистрессом или корневином и сбрызнуть эпином. Эти препараты снижают уровень стресса у растений после пересадки и смены локации, – рассказывает эксперт.

Она добавляет, что для борьбы с болезнями необходимо использовать фунгициды – магникур, топаз, фито-м, ультрафит, тельдор.

— От вредителей используем инсектициды – актара, актелик, актофит, актофит форте, – отмечает Мороховец.

Как подкармливать растения аспирином

Эксперт отмечает, что аспирин может иногда быть использован для подкормки домашних растений и цветов, но только в следующих случаях:

если растение начинает увядать или его листья становятся желтыми;

если растение страдает бактериальными или грибковыми заболеваниями;

если растение испытало стресс во время пересадки или транспортировки.

— Это эффективно, поскольку аспирин содержит салициловую кислоту, которая может помочь снизить воспаление и усилить иммунную систему растения. Кроме того, аспирин может помочь снизить pH почвы, что может быть полезно для некоторых видов растений, — рассказывает Алина Мороховец.

Когда нельзя подкармливать растения аспирином

Не все растения будут вам благодарны за подкормку аспирином (ацетилсалициловой кислотой). Для этого есть ряд причин.

— Например, растения из семейства огородовых (помидоры, перцы, баклажаны) могут пострадать от использования аспирина, поскольку он может привести к загрязнению их плодов, — рассказывает эксперт.

По ее словам, подкормка растений аспирином в домашних условиях будет иметь негативные последствия для растений, уже имеющих чрезмерную кислотность почвы. Например, такие растения как азалия, папоротник, камелия, монстера любят почву с повышенной кислотностью.