Завжди сумно, коли домашні рослини починають гинути, особливо, коли це така красива та ніжна квітка, як жіноче щастя. Власники спатифіллуму можуть помітити у нього жовті листочки або стебло, яке почало в’янути. Тож що робити, якщо пропадає жіноче щастя – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Ми запитали у викладача біології та блогерки Ліліани Лавринець, як привести до ладу вазон з жіночим щастям.

Як врятувати жіноче щастя: перелив

І перше, на що експерт радить звернути увагу, якщо жіноче щастя починає пропадати, – це полив.

– Пройдімо основними критеріями. Перший з них – це полив. Якщо вазон гине через пересихання ґрунту та нестачу води, то полийте його. Побачите, що буде далі. Якщо оговтається, продовжуйте звичайний догляд, якщо ні, вийміть вазон із ґрунту та просто поставте у воду, спробуйте так, – говорить експерт.

Також вазон жіноче щастя може гинути від переливу. Тоді призупиніть полив рослини приблизно на тиждень-півтора. Це сприятиме тому, що ґрунт підсохне, а процес загнивання коріння призупиниться.

Надалі поливайте жіноче щастя раз на тиждень – цього йому буде достатньо і вазон буде гарно рости, розвиватися, а головне – цвісти!

– Якщо все ж таки і це не допомогло, витягуємо вазон із горщика і дивимось, чи є гниле коріння, якщо є, то обрізаємо всю гниль, а зрізи рослини обробляємо чорним вугіллям, – додає фахівець з рослин.

Різні захворювання та шкідники

Причина того, через що пропадає жіноче щастя, може бути у хворобах рослин або комахах. І тут врятувати вазон здатні лише спеціальні препарати, придбані у магазині. Але перед тим як вирушати до крамниці, сфотографуйте рослину, щоб фахівець допоміг вам визначити ураження спатифіллуму.

– Рекомендую! Якщо є ураження рослини шкідниками або хворобами, не треба використовувати домашні методи, це нічого не дасть. Вирушайте до магазину і візьміть ліки від того чи іншого захворювання, і все мине! – каже Лавринець.

Далі, щоб врятувати жіноче щастя, дійте за інструкцією засобів проти захворювань рослин або комах.

Коріння

Найжахливішою проблемою для рослини є ураження коріння. Якщо пропадає жіноче щастя, обов’язково огляньте його. Якщо все гаразд із корінням, то просто пересаджуємо у новий ґрунт і все. Також можна промити коріння під теплою водою.

Якщо є гнилі корінці, діємо за такою інструкцією:

Обрізаємо гнилі корінці аж до здорових тканин; Оглядаємо рослину повністю, чи не перейшла гниль на стебло; Якщо все ж таки побачили гниль на стеблі, то його також обрізаємо; Зрізи обробляємо активованим вугіллям, корицею або перекисом водню.

– Я б обрала перекис водню, тому що у спатифіллума важко доступні місця, і там добре продезінфікувати може лише перекис водню. Спочатку крапаємо трохи на місце зрізу, чекаємо, доки пошипить, потім знову, допоки не перестане шипіти, – говорить експерт.

Побутові причини

Щоби жіноче щастя перестало в’янути, інколи достатньо просто попіклуватися про розташування вазону. Річ у тім, що спатифіллум любить постійність. Він завжди має стояти на одному місці. Тому так важливо одразу після купівлі квітки визначитись, де мешкатиме жіноче щастя.

– Якщо ви перенесли спатифіллум, і він одразу почав в’янути, то краще перенести його в те місце, де він був з самого початку, значить йому там було максимально добре, – говорить Лавринець.

Покращити стан жіночого щастя можна і елементарним оприскуванням, адже причина жовтого листя може бути саме в ігноруванні цієї складової догляду. Потім потрібно просто обрізати листя аж до живої ділянки. Не хвилюйтесь, воно потім відросте.

– До речі, також спатифіллум любить дощ, знали таке? Я його частенько виношу на дощ, він там прекрасно почувається. До чого ж я веду? Саме для цього вазона важливе обприскування. Дощ це чи дощова вода, чи дистильована – йому однаково. Саме через нестачу оприскування він може засихати, – розповідає фахівець з рослин.

Експерт зазначає, що спатифіллум важко вбити, подаруйте йому всю свою любов – і він віддасть її вам сторицею.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як доглядати за жіночим щастям.