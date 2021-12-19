Холодець або заливне – це популярна страва, яка може стати окрасою вашого новорічного столу.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує напередодні свят приготувати дуже просте і смачне заливне з індички із зеленим горошком. А до нього добре смакуватиме не традиційний хрін, а соус із маринованого імбиру, гострого перцю і лимонного соку.
Інгредієнти:
- Філе індички – 400-500 г
- Морква – 1 шт.
- Заморожений горошок (зелений) – 100 г
- Желатин – 15 г
- 3 горошини Духмяний перець
- Перець чилі – 1/3 шт.
- Імбир (маринований) – 1 ст. л.
- Лимонний сік – 1 ст. л.
- Лавровий лист – 2 шт.
- Сіль – за смаком
Приготування:
- Філе індички (400-500 г) зачистіть від плівок і відваріть в 1 л води протягом 25 хвилин з додаванням запашного перцю, моркви, лаврового листа і солі.
- Желатин залийте невеликою кількістю води (близько 50 мл), щоб він набряк.
- Готову індичку охолодіть, розберіть на волокна руками і викладіть у форму для заливного. Моркву поріжте на кружечки.
- Додайте у форму з індичкою порізану моркву і заморожений зелений горошок (100 г).
- Бульйон від варіння (близько 500-600 мл) процідіть через дрібне сито, підігрійте, якщо він охолов, і розпустіть в ньому желатин, добре перемішайте.
- Вилийте бульйон у форму для заливного. Відправте в холодильник мінімум на 4 години для застигання. Заливне подавайте з соусом із подрібненого маринованого імбиру, перцю чилі та лимонного соку.