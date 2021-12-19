Холодець або заливне – це популярна страва, яка може стати окрасою вашого новорічного столу.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує напередодні свят приготувати дуже просте і смачне заливне з індички із зеленим горошком. А до нього добре смакуватиме не традиційний хрін, а соус із маринованого імбиру, гострого перцю і лимонного соку.

Інгредієнти:

Філе індички – 400-500 г

Морква – 1 шт.

Заморожений горошок (зелений) – 100 г

Желатин – 15 г

3 горошини Духмяний перець

Перець чилі – 1/3 шт.

Імбир (маринований) – 1 ст. л.

Лимонний сік – 1 ст. л.

Лавровий лист – 2 шт.

Сіль – за смаком

Приготування: