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Холодець з індички: простий рецепт новорічної страви

19 Грудня 2021, 08:03
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
холодец

Холодець або заливне – це популярна страва, яка може стати окрасою вашого новорічного столу.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує напередодні свят приготувати дуже просте і смачне заливне з індички із зеленим горошком. А до нього добре смакуватиме не традиційний хрін, а соус із маринованого імбиру, гострого перцю і лимонного соку.

Інгредієнти:

  • Філе індички – 400-500 г
  • Морква – 1 шт.
  • Заморожений горошок (зелений) – 100 г
  • Желатин – 15 г
  • 3 горошини Духмяний перець
  • Перець чилі – 1/3 шт.
  • Імбир (маринований) – 1 ст. л.
  • Лимонний сік – 1 ст. л.
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Сіль – за смаком

Приготування:

  1. Філе індички (400-500 г) зачистіть від плівок і відваріть в 1 л води протягом 25 хвилин з додаванням запашного перцю, моркви, лаврового листа і солі.
  2. Желатин залийте невеликою кількістю води (близько 50 мл), щоб він набряк.
  3. Готову індичку охолодіть, розберіть на волокна руками і викладіть у форму для заливного. Моркву поріжте на кружечки.
  4. Додайте у форму з індичкою порізану моркву і заморожений зелений горошок (100 г).
  5. Бульйон від варіння (близько 500-600 мл) процідіть через дрібне сито, підігрійте, якщо він охолов, і розпустіть в ньому желатин, добре перемішайте.
  6. Вилийте бульйон у форму для заливного. Відправте в холодильник мінімум на 4 години для застигання. Заливне подавайте з соусом із подрібненого маринованого імбиру, перцю чилі та лимонного соку.
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Теги
Євген Клопотенко , Кулінарні рецепти , Новорічні свята , Рецепт
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