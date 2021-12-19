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Холодец из индейки: простой рецепт новогоднего блюда

19 декабря 2021, 08:03
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
холодец

Холодец или заливное – это популярное блюдо, которое может стать украшением вашего новогоднего стола.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает накануне праздников приготовить очень простое и вкусное заливное из индейки с зеленым горошком. А с ним будет хорошо сочетаться не традиционный хрен, а соус из маринованного имбиря, острого перца и лимонного сока.

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 400-500 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Замороженный горошек (зеленый) – 100 г
  • Желатин – 15 г
  • 3 горошины Душистый перец
  • Перец чили – 1/3 шт.
  • Имбирь (маринованный) – 1 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Филе индейки (400-500 г) зачистите от пленок и отварите в 1 л воды в течение 25 минут с добавлением душистого перца, моркови, лаврового листа и соли.
  2. Желатин залейте небольшим количеством воды (около 50 мл), чтобы он набух.
  3. Готовую индейку охладите, разберите на волокна руками и выложите в форму для заливного. Морковь порежьте на кружочки.
  4. Добавьте в форму с индейкой порезанную морковь и замороженный зеленый горошек (100 г).
  5. Бульон от варки (около 500-600 мл) процедите через мелкое сито, подогрейте, если он остыл, и распустите в нем желатин, хорошо перемешайте.
  6. Вылейте бульон в форму для заливки. Отправьте в холодильник минимум на 4 часа для застывания. Заливное подавайте с соусом из измельченного маринованного имбиря, перца чили и лимонного сока.
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Теги
Евгений Клопотенко , Кулінарні рецепти , Новогодние праздники , Рецепт
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