Холодец или заливное – это популярное блюдо, которое может стать украшением вашего новогоднего стола.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает накануне праздников приготовить очень простое и вкусное заливное из индейки с зеленым горошком. А с ним будет хорошо сочетаться не традиционный хрен, а соус из маринованного имбиря, острого перца и лимонного сока.
Ингредиенты:
- Филе индейки – 400-500 г
- Морковь – 1 шт.
- Замороженный горошек (зеленый) – 100 г
- Желатин – 15 г
- 3 горошины Душистый перец
- Перец чили – 1/3 шт.
- Имбирь (маринованный) – 1 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Филе индейки (400-500 г) зачистите от пленок и отварите в 1 л воды в течение 25 минут с добавлением душистого перца, моркови, лаврового листа и соли.
- Желатин залейте небольшим количеством воды (около 50 мл), чтобы он набух.
- Готовую индейку охладите, разберите на волокна руками и выложите в форму для заливного. Морковь порежьте на кружочки.
- Добавьте в форму с индейкой порезанную морковь и замороженный зеленый горошек (100 г).
- Бульон от варки (около 500-600 мл) процедите через мелкое сито, подогрейте, если он остыл, и распустите в нем желатин, хорошо перемешайте.
- Вылейте бульон в форму для заливки. Отправьте в холодильник минимум на 4 часа для застывания. Заливное подавайте с соусом из измельченного маринованного имбиря, перца чили и лимонного сока.