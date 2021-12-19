Холодец или заливное – это популярное блюдо, которое может стать украшением вашего новогоднего стола.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает накануне праздников приготовить очень простое и вкусное заливное из индейки с зеленым горошком. А с ним будет хорошо сочетаться не традиционный хрен, а соус из маринованного имбиря, острого перца и лимонного сока.

Ингредиенты:

Филе индейки – 400-500 г

Морковь – 1 шт.

Замороженный горошек (зеленый) – 100 г

Желатин – 15 г

3 горошины Душистый перец

Перец чили – 1/3 шт.

Имбирь (маринованный) – 1 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу

Приготовление: