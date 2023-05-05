Часто господині стикаються із проблемою під час приготування страв, у яких потрібно відбивати м’ясо. Вся кухня у бризках свіжини, а чоловік і діти постійно кричать: “Тихіше!”. Після такого приготування доводиться не лише робити генеральне прибирання, а й заспокоювати рідних. Знайомо? Тоді швидше читайте на Фактах ICTV, що робити, щоби під час відбивання м’яса не було бризок та шуму і як акуратно й безшумно відбити м’ясо на відбивні.

Як відбивати м’ясо без бризок

Відбивати м’ясо варто для того, щоб розм’якшити волокна і воно стало ніжнішим. Тому багато господинь вдаються до цього методу перед приготуванням будь-яких страв із м’ясом. Якщо курку та яловичину не обов’язково бити молотком, а тільки в конкретних рецептах, то зі свининою це необхідно робити щоразу, адже це м’ясо жорсткіше. Але в будь-якому разі господині задаються питанням: “Як відбити м’ясо без бризок?”.

Є кілька дієвих порад, які будуть корисні господиням. Один із секретів, як відбивати м’ясо без бризок – покласти його на 10-15 хвилин до морозильної камери. Мало того, що м’ясо не фонтануватиме соком, так його ще й легше різати.

Ще можна взяти харчову плівку. Загорніть м’ясо перед тим, як почнете відбивати. Так увесь сік залишиться всередині плівки, а ви не тільки збережете кухню в чистоті, а й спростите миття молотка після такої процедури. Пам’ятайте, що плівка має бути міцною (краще брати ту, що для заморожування), так вона не порветься за першого удару молотка.

Також можна скористатися рушником, краще махровим. Складіть його в 3-4 шари і покладіть під дошку. Це знизить рівень шуму та частково захистить вашу кухню від бризок. Якщо ви повністю хочете прибрати шум, то додатково до вищевказаного лайфхаку загорніть м’ясо в плівку й покладіть на нього рушник – і тільки після цього починайте відбивати.

Крім того, якщо важливий беззвучний режим відбивання м’яса, можна скористатися подушкою. Покладіть її на стіл або на коліна, а зверху помістіть дошку з м’ясом.

Як безшумно відбити відбивні

За приготування відбивних насамперед зверніть увагу на вибір м’яса, від цього залежатиме якість відбивних, час і докладені зусилля. Віддавайте перевагу м’ясу молодому, не надто жилистому, але й не пісному. Для відбивних найчастіше використовують свинину, але серед фаворитів також філе курки або індика, молода яловичина та баранина. Птиця за структурою – ніжніша, тож для її відбивання потрібно менше часу та зусиль.

Якщо ви вирішили приготувати ніжні та м’які відбивні, не варто нехтувати правилами правильної нарізки м’яса. Під час приготування м’яса для відбивних ріжте його поперек волокон і невеликими шматочками. Тоді вам не потрібно буде докладати багато зусиль за його відбивання та відчайдушно працювати молотком. А як бонус – отримаєте ніжніше й соковитіше м’ясо.

Ще один лайфхак, який допоможе відбити м’ясо без бризок – правильне використання молотка. У інструмента, як правило, дві робочі сторони – з великими та дрібними зубчиками. Основне зусилля припадає на великі зубчики, так процес рухається швидше, а значить кількість ударів скорочується. А ось маленькі зубчики дошліфовують роботу, а також обробляють краї відбивних.

Щоб швидко й без шуму відбити відбивні, помістіть шматочок у щільний пакет, наприклад, для заморожування. Не забудьте покласти під дошку рушник! Після цього сильно відбийте м’ясо спеціальним молотком із опуклими зубцями. Поліетилен допоможе в результаті легше зняти шматок м’яса, не пошкоджуючи його, а дошка для нарізання не просочиться м’ясним соком.