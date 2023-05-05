Часто хозяйки сталкиваются с проблемой при приготовлении блюд, в которых нужно отбивать мясо. Вся кухня в брызгах свежины, а муж и дети то и дело кричат: “Потише!”. После такой готовки приходится не только делать генеральную уборку, но еще и успокаивать родных. Знакомо? Тогда быстрее читайте на Фактах ICTV, что делать, чтобы во время отбивания мяса не было брызг и шума, и как аккуратно и бесшумно обивать мясо на отбивные.

Как отбивать мясо без брызг

Отбивать мясо стоит для того, чтобы размягчить волокна и оно стало более нежным. Поэтому многие хозяйки прибегают к этому методу перед приготовлением любых блюд с мясом. Если курицу и говядину не обязательно колотить молотком, а только в конкретных рецептах, то со свининой это необходимо делать каждый раз, ведь это мясо более жесткое. Но в любом случае хозяйки задаются вопросом: “Как отбить мясо без брызг?”.

Есть несколько действенных советов, которые будут полезны хозяюшкам. Один из секретов, как отбивать мясо без брызг — положить его на 10-15 минут в морозилку. Мало того, что мясо не станет фонтанировать соком, так его еще легче будет резать.

Еще можно воспользоваться пищевой пленкой. Заверните мясо в нее перед тем, как начнете отбивать. Так весь сок останется внутри пленки, а вы сохраните не только кухню в чистоте, но и упростите себе мытье молотка после такой процедуры. Помните, что пленка должна быть прочной (лучше брать ту, что для заморозки), так она не порвется при первом же ударе молотка.

Также можно воспользоваться полотенцем, лучше махровым. Сложите его в 3-4 слоя и положите под разделочную доску. Это снизит уровень шума и частично защитит вашу кухню от брызг. Если вы полностью хотите убрать шум, то добавьте к вышеуказанному методу еще один момент. Предварительно завернув мясо в пленку, положите на него полотенце, и только после этого начинайте отбивать.

Кроме того, если важен беззвучный режим отбивания мяса, то можно воспользоваться подушкой. Положите ее на стол или на колени, а сверху поместите разделочную доску с мясом.

Как бесшумно отбить отбивные

При приготовлении отбивных прежде всего обратите внимание на выбор мяса, от этого будет зависить их качество, время и приложенные усилия. Отдавайте предпочтение мясу молодому, не слишком жилистому, но и не постному. Для отбивных чаще всего используют свинину, но среди фаворитом также филе курицы или индюка, молодая говядина и баранина. Птица по структуре – более нежная, и для ее отбивания потребуется меньше времени и сил.

Если вы решили приготовить нежные и мягкие отбивные, не стоит пренебрегать правилами правильной нарезки мяса. При приготовлении мяса для отбивных режьте его поперек волокон и небольшими кусочками. Тогда вам не нужно будет прикладывать массу усилий на его отбивание и отчаянно работать молотком. А как бонус – получите нежное и более сочное мясо.

Еще один лайфхак, который поможет отбить мясо без брызг — правильное использование молотка. У инструмента, как правильно две рабочие стороны – с большими и мелкими зубчиками. Основное усилие ложится на крупные зубчики – так процес движется быстрее, а значит, число ударов сокращается. А вот маленькие зубчики дошлифовывают работу, а также обрабатывают края отбивных.

Чтобы быстро и без шума отбить отбивные, поместите кусочек в плотный пакет, например, для заморозки. Не забудьте положить под дошечку полотенце! После сильно отбейте мясо специальным молотком с выпуклыми зубцами. Полиэтилен поможет в результате легче снять кусок мяса, не повреждая его, а разделочная доска не пропитается мясным соком.