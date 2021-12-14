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Відчуй себе нордом: рецепт солодких рулетів із гри Skyrim

14 Грудня 2021, 13:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Відчуй себе нордом: рецепт солодких рулетів із гри Skyrim
Джерело: Depositphotos

The Elder Scrolls V: Skyrim – одна з найпопулярніших мультиплікаційних рольових ігор, якій у листопаді 2021 року виповнилося 10 років. У ній гравець може вільно подорожувати віртуальним світом, досліджуючи його.

Солодкі рулети – постійний атрибут ігор The Elder Scrolls, п’ята частина якої – Skyrim. Тому ми пропонуємо вам детальний рецепт приготування легендарних рулетів, які чудово впишуться в новорічний стіл.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • сіль – 0,5 столової ложки;
  • борошно – 680 г;
  • олія (кімнатної температури) – 270 г;
  • куряче яйце – три штуки;
  • молоко – 200 мл;
  • коричневий цукор – 85 мл (сім столових ложок);
  • сухі активні дріжджі – 20 г.

Для глазурі:

  • крем-сир – 100 г;
  • масло (вершкове, розм’якшене) – 70 г;
  • цукрова пудра – 100 г.

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці змішати дріжджі з двома столовими ложками цукру та залити теплим молоком. Накрити та залишити в теплому місці на 15 хвилин, дріжджі повинні активуватися.
  2. Змішати між собою всі сухі інгредієнти, додати масло і перетерти (руками чи блендером).
  3. Додати збиті яйця та дріжджову суміш.
  4. Замішуйте тісто руками близько 10 хвилин, щоб дріжджі рівномірно розподілилися.
  5. Створіть із тіста ковбаску, потім зверніть її у кільце, закріпивши краї один із одним.
  6. Викладіть у велику глибоку круглу форму з отвором посередині.
  7. Запікати 40-50 хвилин при температурі 150 °C. Якщо рулети м’які, то вистачить 15-20 хвилин.

Ось такий швидкий і простий рецепт смачних рулетів зі Skyrim. Їх можна готувати домашнім як просто, так і на свята, оскільки вони доповнять будь-який стіл. Зверху для краси рулети можна посипати горішками чи чимось іншим до смаку.

До слова, до 10-річчя гри випустили її перевидання. Отже, якщо у вас є, наприклад, PlayStation 5, ви можете оцінити нову версію Skyrim.

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Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт
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